שני פעילים זרים שהפרו צו אלוף ביהודה ושומרון מיועדים לגירוש מישראל.

במהלך פעילות של לוחמי צה"ל אמש (ראשון) בכפר הפלסטיני עין סיניא, שמצפון לרמאללה, זוהו מספר אנרכיסטים זרים ששהו במקום בניגוד לצו אלוף פיקוד המרכז האוסר על אזרחים שאינם תושבי האזור להימצא בו.

על פי הדיווח, בין אותם זרים זוהו שניים שכבר הוזהרו לאחרונה מספר פעמים על ידי כוחות הביטחון.

השניים הועברו לחקירה בתחנת בנימין שבמרחב שומרון של משטרת ישראל. בתום החקירה נכלאו, ולאחר מכן הועברו לידי יחידת “עוז" של רשות האוכלוסין וההגירה, לצורך שימוע בעניינם לקראת גירושם הצפוי מישראל.

מהמשטרה נמסר כי “מחוז ש"י של משטרת ישראל ימשיך לפעול במקצועיות ולהפעיל את כלל סמכויותיו, תוך שיתוף פעולה הדוק עם צה"ל ורשות האוכלוסין וההגירה, על מנת למנוע הפרות סדר בגזרת יהודה ושומרון ולמצות את הדין עם כל גורם המעורב בעבירות המסכנות את הציבור - בין אם אזרח ישראלי ובין אם זר".

בסביבתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמרו לערוץ 7 כי השר “גאה בכך שמחוז ש"י, בראשות ממ"ז המחוז ניצב משה פינצ'י, פועל באופן מתמיד לגירוש אנרכיסטים זרים שמגיעים לארץ כדי להציק ולהפריע לכוחות צה"ל, למשטרה ולמתיישבים. לא נאפשר פעילות עוינת כלפי המדינה".