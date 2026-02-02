ארגון "נפש בנפש" אירח יותר מ-300 עולים חדשים במסגרת אירוע “Meet Tel Aviv" - יריד לקהילת העולים בתל אביב.

האירוע התקיים במרכז נפש בנפש תל אביב שבעזריאלי, הפועל בשיתוף ג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב, במטרה לחבר עולים מתל אביב והסביבה לארגונים, שירותים ורשתות קהילתיות המסייעות בבניית חייהם בישראל.

במהלך הערב, שוחחו המשתתפים ישירות עם נציגים של ארגונים קהילתיים, מקצועיים, חברתיים ועירוניים הפועלים בעיר, נחשפו לתוכניות עתידיות ויצרו קשרים משמעותיים עם עולים נוספים ועם מובילי קהילה מקומיים. בין תחומי הפעילות שהוצגו: בניית קהילה, חיי דת ורוח, חיבורים חברתיים, תמיכה במשפחות, פיתוח קריירה, תרבות, ספורט ועוד.

בארגון "נפש בנפש" מדווחים על מגמת גידול במספר העולים לתל אביב-יפו, שבאופן עקבי היא בין שלושת הערים המובילות בקליטת עולים מצפון אמריקה בישראל, עם מאות עולים חדשים בשנה.

את שנת 2025 חתם הארגון עם 457 עולים מארה"ב וקנדה לתל אביב-יפו, ב-2024 עלו 405 עולים וב-2023 עלו 314. מדובר בגידול של יותר מ-45% בשלוש השנים האחרונות.

אבי זיו, מנהל מרכז נפש בנפש תל אביב: "הגידול המתמשך במספר העולים לתל אביב ממחיש את הצורך ביצירת מסגרות קהילתיות חזקות כבר בשלבי הקליטה הראשונים. אירוע ‘Meet Tel Aviv’ נועד לאפשר לעולים להתחבר זה לזה, להכיר את המשאבים הקיימים בעיר ולבנות תחושת שייכות אמיתית. החיבורים שנוצרים כאן הם בסיס להשתלבות מוצלחת - אישית, מקצועית וקהילתית - בעיר שהיא אחד ממרכזי העלייה המשמעותיים בישראל".