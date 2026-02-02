עשיתי לא מעט דברים בחיים. חלקם הצליחו יותר, חלקם פחות. יש דברים שנשכחים עם הזמן. אבל יש דבר אחד שאני יודע בוודאות, ואותו לא אשכח לעולם: הצלתי משפחה.

לא תרמתי סכום ענק. לא הקדשתי לזה את החיים שלי. עשיתי פעולה אחת פשוטה. לפני כמה שנים הבנתי שחבר שלי הסתבך כלכלית. אבא לילדים קטנים. חובות, לחץ, בושה. הכול קורה בשקט, בתוך הבית. לא ידעתי איך לעזור לו באמת. אבל דבר אחד כן ידעתי: לחבר אותו למקימי.

זהו. משם הוא נכנס לתהליך. לא פתרון רגעי, לא פלסטר. תהליך אמיתי: למידה, סדר, ליווי, שינוי הרגלים. עבר זמן. החובות נסגרו. הבית התייצב. ואז, יום אחד, הוא מתקשר אליי ואומר לי: “אחי, קנינו דירה".

באותו רגע הבנתי. לא סתם עזרתי לחבר. הצלתי משפחה שלמה. הצלתי זוג הורים מחיים של לחץ ובושה. הצלתי ילדים משנים ארוכות של חוסר. וזה קרה בזכות מקימי.

אני הייתי רק שותף בהצלת משפחה אחת. אתם יודעים? מקימי מצילים כל שנה 500 משפחות. 500 משפחות! אתם תופסים את זה?

אלו השעות האחרונות של הקמפיין השנתי של מקימי. ואני אומר לכם - זאת ההזדמנות שלכם אז תתפסו אותה בשתי ידיים.

אתם מסוגלים להציל משפחה. כן, אתם. זה לא משנה איזה סכום תתרמו. תהיו שותפים. תנו למקימי את הכח להמשיך. תנו להם להיות השליחים שלנו. הם כבר ידעו איך לעשות את זה. זה מפעל החסד הכי מקצועי שקיים.

כותב השורות האלה הוא אדם אמיתי. חלקכם מכירים אותי. אבל הפעם אני מעדיף לא להזדהות.