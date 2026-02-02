במהלך כינוס הוקרה לחוות של מועצת בנימין, איגוד החוות וערוץ 7, נפגשו לשיחה עופר מסינג, מי שהיה אחראי על תחום הנוער במשטרת ישראל ותושב נתיב העשרה שחווה את זוועות השבעה באוקטובר, והרב דוד בנימין, רב החוות לשיחה של ניפוץ סטיגמות.

מסינג פתח בתיאור המהפך המחשבתי שעבר כאיש חוק אל מול בני הנוער הפועלים בחוות. "עבדתי עם מה שמכונה נוער החוות ונוער הגבעות. ראיתי כמעט מההתחלה בחוות פתרון חינוכי - במקום שבו לא תמיד המדינה יודעת לתת מענה. יותר מזה, אני חושב שזו נקודת זכות של חברה שהיא מצליחה למצוא פתרון או אפשרות לפתרון כמעט לכל נוער שמגיע לכאן. המקום מקבל את בני הנוער מקצוות שונים, מתרבויות שונות, ומוצא לכולם פתרון של עשייה והגשמה עצמית עם דרישות קשות מאוד".

לדברי מסינג, סדר היום התובעני הוא המפתח לשינוי האישיותי. "כשאני מסתכל על בחור צעיר שמגיע לכאן וצריך לצאת למרעה בשעה ארבע וחצי בבוקר, ומסיים בעבודת מסגרות בשעה שמונה או תשע בערב, הסיכוי שהוא יהיה מעורב בפעילות שהיא פעילות שהיא לא חיובית מבחינתנו כארגון, אבל בכלל כמדינה, הוא כמעט ולא קיים".

הרב דוד בנימין מוסיף נדבך רוחני לתמונה שצייר מסינג. "השיעור שהם לומדים לפני שהם יוצאים למרעה, והשיעור שהם לומדים כשהם חוזרים מהמרעה מחזקים אותם. הכוח, ההתמדה והקדושה, חיבור השמיים והארץ, גם במעשה וגם ברוחניות, נותן להם בכוח".

הרב בנימין דוחה את ההגדרה של הנוער הזה כ"נוער שוליים" במובן הקלאסי של המילה. "מדובר בנוער עם עוצמות וקדושה שלא תמיד מבין לעומק את כוחו. חלקם בוודאי נשרו מהמסגרות הרגילות, המיינסטרימיות, אבל יש בהם כוחות ועוצמות שהם צריכים לממש".

הוא מספר על האינטנסיביות של החיים ההלכתיים בשטח. "אני מוצף בשאלות כל יום, בין עשרות למאות שאלות הלכתיות מהנוער ובעלי חוות, שזה בנפשם, וצריך לעזור להם למצוא את הכלים".

אחת הנקודות המרגשות בשיחה הייתה עדותו של מסינג על השתלבות הנוער הזה בצה"ל. כמי שסייע לרבים מהם להסיר חסמים משפטיים כדי להתגייס, הוא רואה בהם היום את חוד החנית של המלחמה. "דיברתי באמת על החוות לא כבעיה ולא כמקור לבעיות, אלא כפתרון", משחזר מסינג את עדותו בפני סגן שר הביטחון לשעבר, אלון שוסטר. "את העוצמות האלה אנחנו רואים בעובדה שבני הנוער האלה, עם סיום השירות שלהם במסגרת החוות, הולכים ליחידות המשמעותיות ביותר בצה"ל. סייענו רבות בסגירת תיקים ובתהליכים משפטיים כיוון שתהליך שקשור בחקירה עוצר את תהליכי הגיוס".

עבור מסינג, הקשר הפך לאישי וכואב במיוחד מאז השבעה באוקטובר. "אני תושב נתיב העשרה, מקום שאליו פרצו המחבלים בשביעי באוקטובר ורצחו חלק מחבריי. אבל אם אני מדבר על משבר מאז תחילת המלחמה, זה כאשר נער שאותו דאגתי לגייס נהרג במסגרת המלחמה בלבנון. הנוער הזה נמצא בחזית. כשהם היו מגיעים בסמוך לבית שלי, כי חזרנו מהר מאוד ליישוב, הם היו מתקשרים לפני הכניסה לעזה. ואז ראית את העוצמות, את היכולת שלהם לעמוד בנמר הראשון שנכנס ומכניס את האוגדה".

