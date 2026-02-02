מגישת ערוץ 13 לוסי אהריש נשאה אמש (ראשון) מונולוג והצליחה לעורר סערה ברשתות החברתיות.

"הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. בבחירות הקרובות, הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי אינשאללה, כדי לממש את זכותם הדמוקרטית במדינה היהודית הדמוקרטית. עד אז, בשבת הם יצאו לממש עוד זכות דמוקרטית ויפגינו נגד האלימות והעדר המשילות".

טל מאיר מערוץ 14 הגיבה לה "היהודים אזרחי המדינה הזו, ישעטו בבחירות הקרובות לקלפיות כדי לוודא שתומכי הטרור, בהם את תומכת לכאורה, לא יגיעו לממשלה. את יודעת למה? כי אנחנו רוצים להישאר בחיים. אינשאללה, גברת לוסי".

כוכבת הרשת אודיה פינטו, פרסמה מספר סטוריז באינסטגרם והתייחסה לדבריה של אהריש. "עם ישראל היקר יצא בכל כוחו ואחדותו! מדינת היהודים תמיד תישאר מדינת היהודים - היו רבים לפנייך ורבים אחרייך לוסי. למה להשתמש גם במילה צדיקה - זלזול ברמה גבוהה מאוד. זה הכעיס אותי. ארץ ישראל מדינת היהודים! יאללה הביתה - אינשאללה".