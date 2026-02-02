ראש הממשלה בנימין נתניהו תומך בעמדת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בנוגע לרפורמת החלב, למרות שבמפלגתו מתנגדים לרפורמה.

נתניהו הנחה את יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ ואת חברי ועדת הכנסת להצביע מחר (שלישי) בעד העברת רפורמת משק החלב לוועדה למיזמים ציבוריים.

כמו כן, הנחה ראש הממשלה לפעול להשגת פשרה עם החקלאים בהמשך הליך החקיקה באופן ש"ישמור על החקלאות והייצור המקומי לצד פתיחת השוק לתחרות והוזלת מחירים".

במהלך היום ניסה נתניהו לשכנע מספר ח"כים מהליכוד לשנות את עמדתם ולהצביע בעד הרפורמה. בין היתר נפגש עם ניסים ואטורי, אושר שקלים, ששון גואטה וצגה מלקו.

שר החקלאות וביטחון המזון אבי דיכטר הגיב: "רפורמת החלב שמקדם האוצר לא תעבור. אני וחבריי בליכוד נעמוד על כך שהרפורמה תוצא מחוק ההסדרים ותידון בדיונים מקצועיים ואמיתיים עם משרדי הממשלה שאחראים על ביטחון המזון בישראל. לא תצעד לבד ביבי".