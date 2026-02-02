כחלק ממאמץ חיזוק היסודות והחזרה לכשירות, קיים היום (שני) הרמטכ"ל, אייל זמיר, כנס לסיכום תרגילים אוגדתיים מבצעיים שבוצעו בתקופה האחרונה. בכנס השתתפו פורום המפקדים המבצעי הבכיר בצה"ל, קציני החיל הראשיים וכלל מפקדי האוגדות.

הכנס עסק בסיכום, בלמידה ובהפקת לקחים מבצעיים מהתרגילים שנערכו באוגדות המרחביות בגזרות השונות, ומהווה את הפעם הראשונה מזה שלוש שנים שבה מתקיים מפגש מסוג זה, על רקע חזרת צה"ל לגרף אימונים ותרגילים סדיר.

בפתיחת הכנס הוצגה המסגרת המטכ"לית, גרף והכוונת האימונים לשנה הקרובה על ידי ראש חטיבת תורה והדרכה, תת-אלוף איתמר לסרי, כחלק מעקרון החזרה לכשירות ולשגרת אימונים למסגרות הלוחמות.

בהמשך הציגו מפקדי האוגדות מוקדי תחקור מרכזיים, לקחים ותובנות מבצעיות מהתרגילים שבוצעו, לצד מסקנות בתחום בניין הכוח. יום הדיונים נחתם בשיח מפקדים מבצעי ובהצגת דגשים וסיכום של הרמטכ"ל.

הרמטכ"ל אייל זמיר אמר למפקדים "אנחנו נמצאים בתקופה של שיפור מוכנות למערכה. עלינו להמשיך להפיק לקחים מאירועי השבעה באוקטובר, לחזק את היציבה ההגנתית ולהיות ערוכים לרצף פעולות התקפיות בכל זירות המלחמה. צה"ל נערך למספר אפשרויות, ועלינו להיות דרוכים ומוכנים באופן מתמיד להכרעה במלחמה רב-זירתית".

לדבריו, "אנו מחזקים את היסודות ומתוך כך ההתעקשות על קיום יום הלמידה החשוב הזה. אנחנו חוזרים לאימונים, מחזקים יסודות ואוחזים ברמת כוננות גבוהה בכלל הזירות".

זמיר הדגיש את חשיבות הלמידה האינטגרטיבית בין האוגדות, הפיקודים והמטה הכללי, והוסיף: "מטרת המפגש היום, בראש ובראשונה היא התכנסות ולמידה הדדית. מעל הכול, יש חשיבות עליונה ללמידה אינטגרטיבית כבסיס לצמיחה ולהשתפרות שלנו. עשייה ללא למידה והפקת לקחים, שבסופה הטמעה, אינה רלוונטית - זו המטרה כאן היום. למידה והפקת לקחים הן אחריות כולנו כמפקדים, למען שיפור מוכנות צה"ל והובלתו לניצחון".