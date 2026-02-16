עימות בוועדה על רפורמת החלב ערוץ כנסת

הוועדה למיזמים ציבוריים בראשות ח"כ אוהד טל המשיכה את דיוניה ברפורמה המוצעת במשק החלב, תוך התמקדות בהבטחת ביטחון המזון לשוק הישראלי לעשורים הקרובים.

הדיון עסק בהשלכות הכלכליות והמבניות של השינויים המוצעים ובפערי העמדות בין משרדי הממשלה.

ראש מנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות, יובל ליפקין, הציג את תכנית תשע הנקודות של המשרד והתייחס לאתגרים הצפויים, בהם גידול האוכלוסייה עד שנת 2030, הצורך בהבטחת מדפים מלאים, העלויות הכלכליות של השמנה, הזדקנות דור החקלאים ומחסור בכ-15 אלף עובדים. עוד ציין את השפעות האקלים והנזקים הכלכליים הנלווים, וכן את סוגיית העסקת העובדים הזרים ותמחורם.

לדבריו, לתכנית משרד החקלאות טרם ניתן תוקף משפטי, והוא הביע תקווה כי תאומץ על ידי הממשלה. ליפקין הזהיר כי הרפורמה המוצעת בחלב פוגעת בתכנית הכוללת לביטחון המזון ואף לא תעמוד ביעדיה, והדגיש כי חלקן של הוצאות משקי הבית על מוצרי חלב בכלל ההוצאות עומד על 1.6%. נציגת מרכז המחקר והמידע של הכנסת ציינה כי בחישוב סל המזון בלבד, מדובר בכ-12%.

חבר הכנסת רם בן ברק טען כי ההשוואה בין מחירי החלב בארץ ובחו"ל היא לא הגונה: "הכשרות כאן מחמירה יותר, יש מחיר למדינת יהודית. למה זה צריך לבוא על הרפתן? תוריד את המע"מ, תשלומים על כשרות ושבחו"ל עובדים שבעה ימים בשבוע ותקבל את המחיר של חוץ לארץ".

נציג משרד האוצר עשהאל צור השיב לשאלות שעלו וכינה כי התנהלות ענף החלב "כקרטל": "הצעת החוק שלנו עברה כבר בקריאה ראשונה, לעומת זאת התכנית של משרד החקלאות עוד לא הגיעה לאישור ממשלה ככה שאין באמת סתירה בתוך הממשלה - יש דרך אחת של הממשלה והיא הרפורמה שאנחנו מעלים. עיקר התכנית שלנו נוגע בקטע המחלבות דרך פתיחת הענף ליבוא. אנחנו מבינים שזה לא מספיק ואפילו יגרום בעיות כי יש לנו פה שוק מתוכן, אז צריך שגם השוק המקומי יתייעל, כך שהרפתנים יוכלו להתמודד עם כללי המשחק החדשים - את זה אנחנו עושים דרך הורדת מחיר מטרה".

חברי הכנסת ביקשו להסב את תשומת לב נציגי האוצר לפתיחת שוק החמאה ליבוא, שדווקא ייקר את המחירים. צור הסביר: "כשירדו המכסים ב-2019 נכנסו לפה חמאות זולות. אין מחסור בחמאה הן ישראלית והן מיבוא, המחירים ירדו. העלייה שאתם רואים היא כתוצאה מעליית מחירי המדד לצרכן. אם היינו ממשיכים לפקח על המחירים, היינו מגיעים לאותו מחיר של השוק החופשי שעומד כרגע על כ-9 שקלים. כיום לצרכן הישראלי יש אפשרות לקנות חמאת פרמיום ב-17 ₪ או חמאה מקומית ב-9 ש"ח. זה מה שאנחנו רוצים לראות. אז מבחינתנו החמאה זה מבחן טוב, לא כישלון".

הרפתנים טענו כי יוקר המחירים תלוי גם בכשרות המיוחדת שמספקות הרפתות הישראליות: "כשיש לי פרה חולה אני לא קורא רק לווטרינר, אני קורא גם למשגיח".

נציגי האוצר נתנו מענה לחששות נוספים שעלו בדיון, בין היתר, הכשרות וטענו כי לרבנות הראשית יש נהלים וכל המוצרים, גם המיובאים, חייבים לעמוד בסטנדרטים שלהם: "כיום אי אפשר לייבא חלב נוכרי לישראל. יש מוצרים שיש בהם אבקת חלב נוכרי, אבל לא מייבאים חלב ניגר עכו"ם", הסביר צור וביקש להרגיע כי באוצר לא חוששים גם מפני נטישת קרקעות בגבולות.