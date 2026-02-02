רשויות האכיפה בצרפת הוציאו צווי הבאה נגד שתי פעילות ישראליות-צרפתיות, בחשד ל"שותפות והסתה לרצח עם", על רקע פעילות מחאה נגד העברת סיוע הומניטרי לרצועת עזה.

מדובר בעורכת הדין נילי קופפר-נאורי, מייסדת תנועת “ישראל לנצח", וברשל טויטו, דוברת ארגון צו 9.

על פי פרסומים בצרפת, צווי ההבאה הוצאו כבר בסוף יולי 2025, במסגרת חקירה פלילית שנפתחה בעקבות תלונות של ארגונים פרו-פלסטיניים. לפי החשד, השתיים היו מעורבות בחסימת משאיות סיוע במעברי ניצנה וכרם שלום בשנים, בקידום קריאות להצטרפות למחאות מסוג זה, וכן בהתבטאויות שיוחסה להן "הסתה".

בצרפת מבהירים כי מדובר בצווי הבאה בלבד, ולא בצווי מעצר בינלאומיים. משמעותם היא חובת התייצבות לחקירה, ללא מעצר אוטומטי.

מאחר ששתי הנשים מתגוררות בישראל, הצווים אינם ניתנים לאכיפה מיידית, אלא אם ייכנסו השתיים לשטח צרפת או למדינה אירופית שתשתף פעולה עם הרשויות.

גורמים משפטיים בצרפת ציינו כי מדובר במקרה חריג יחסית, שבו מיוחסות עבירות חמורות מסוג זה לאזרחים פרטיים בגין פעילות מחאה.

קופפר-נאורי הגיבה ואמרה כי "הסיכון הוא שלא אוכל עוד לדרוך בצרפת, כי אין לי שום כוונה ללכת לבתי כלא צרפתיים - לא במעצר משטרתי ולא בדרך אחרת. החקירה הזאת היא טירוף אנטישמי. שלושה חברים בעמותה שלנו זומנו ונחקרו על ידי המשטרה".

טויטו הגיבה: "מערכת המשפט הצרפתית נוקטת בחריצות רבה יותר בטיפול בתלונה שהוגשה על ידי ארגון פרו-פלסטיני רדיקלי מאשר בתלונות שהוגשו על ידי עורכי דין ללא גבולות ו-EJO נגד הצהרות תמיכה בטרור של חברי פרלמנט ממפלגת 'צרפת ללא גבולות' השמאלנית הקיצונית".