עלי שעת', יו"ר הוועדה הלאומית לניהול רצועת עזה, הודיע על כוונה לפרט בקרוב את המנגנונים לרישום הנוסעים הפלסטינים ואת קריטריוני העדיפות למעבר דרך מעבר רפיח.

לדבריו, פתיחת המעבר מחדש איננה רק צעד מנהלי, אלא מרכיב מרכזי בתוכנית עשרים הנקודות לרצועת עזה שגיבש הנשיא האמריקני דונלד טראמפ.

שעת' ציין כי העבודה נמשכת "בכל מאמץ ונחישות", בשיתוף פעולה עם המתווכים, הרשות הפלסטינית ומועצת השלום בראשות טראמפ, במטרה להפוך את פתיחת המעבר לנקודת כניסה להסדרים רחבים יותר - חיזוק היציבות, שיקום השירותים הבסיסיים והכנת הקרקע למסלול סיוע, התאוששות ובנייה מחדש של הרצועה.

הוועדה הלאומית לניהול רצועת עזה מדגישה כי במעבר רפיח תינתן עדיפות למקרים הומניטריים, במיוחד לחולים ולפצועים בעלי הפניות רפואיות לטיפול בחו"ל, וכן לסטודנטים ולבקשות לאיחוד משפחות.

גורמים בישראל רואים בפתיחת מעבר רפיח הזדמנות לעודד הגירה מרצון של פלסטינים מהרצועה, בעוד שבמצרים המשטר דוחה בתוקף כל תרחיש של הגירה מסיבית מעזה לשטחה, ומזהיר מפני ניסיון ישראלי לצמצם באופן קבוע את אוכלוסיית הרצועה.