מסמך פנימי חשאי ששלחה הנהגת חמאס לפקידי הממשל של הארגון ברצועת עזה, לקראת הגעת ממשלת הטכנוקרטים, חושף כיצד מתכנן חמאס להמשיך ולשלוט בניהול הרצועה גם לאחר כניסת הממשלה החדשה, כך נחשף בכאן חדשות.

המסמך כולל הוראות מפורטות לפקידי הממשל של חמאס באשר להתנהלות היומיומית מול ממשלת הטכנוקרטים.

על פי המסמך, על כלל הפקידים להמשיך בשגרת עבודתם הרגילה כאילו דבר לא השתנה - ובכך לשמר בפועל את מנגנוני השליטה הקיימים.

עוד נכתב במסמך כי נאסר על הפקידים לתקוף את חברי ממשלת הטכנוקרטים ואת העומד בראשה ברשתות החברתיות, וזאת כדי למנוע חיכוך גלוי או עימות פומבי.

במקביל, ניתנת לפקידים הוראה חד-משמעית שלא ליצור כל קשר אישי עם חברי הממשלה ולא להעביר להם מידע או ידיעות כלשהן - אלא אך ורק באמצעות “גורם הסמכות הרלוונטי", שהוא למעשה חמאס עצמו.

בכך משרטט המסמך מתווה פעולה שבו ממשלת הטכנוקרטים פועלת לכאורה, אך ניהול המערכות בפועל, זרימת המידע והשליטה בפקידות נותרות בידי חמאס.

במקביל נראה כי ארגון הטרור מתעצם צבאית בחסות הפסקת האש. בחדשות 13 דווח כי צה"ל הניח בימים האחרונים מסמך אזהרה רשמי על שולחנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, המתריע מפני מגמת התעצמות משמעותית של חמאס ברצועת עזה.

לפי המכתב, בצה"ל מזהים כי חמאס פועל באופן אקטיבי לשימור כוחו ושליטתו האזרחית והצבאית.

האזהרה המרכזית היא שגם תחת מודל "ממשלת טכנוקרטים", ארגון הטרור יצליח לשמר את אחיזתו בשטח במקרה של אי-פירוז מנשק.