ראש הממשלה בנימין נתניהו התחייב שבועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה לא יהיו מעורבים חמאס או הרשות הפלסטינית אבל מתברר שהמציאות בשטח מספרת סיפור אחר.

הכתב עמיחי שטיין חשף ב-i24NEWS כי הלוגו החדש של הוועדה הלאומית לניהול עזה (NCAG) כולל את הסמל הרשמי של הרשות הפלסטינית.

בזאת בנוסף לעובדה שמרביתם של 12 חברי הוועדה, בראשותו של ד"ר עלי שעת’, הם מזוהי פתח' והרשות הפלסטינית וחלקם גם מילאו תפקידים בממשלות הרשות הפלסטינית ובמוסדות ציבוריים.

בין חברי הוועדה נמצאים סאמי נסמאן, בכיר לשעבר במודיעין הכללי הפלסטיני שנידון למאסר על ידי רשויות חמאס ברצועת עזה, והנאא’ אלתרזי, האישה היחידה בוועדה ועורכת דין נוצרייה שמתמחה במשפט אסלאמי.

בלשכת ראש הממשלה הגיבו: "הלוגו של הוועדה לניהול עזה (NCAG) שהוצג לישראל היה שונה לחלוטין מזה שפורסם הערב. ישראל לא תקבל שימוש בסמל של הרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה".