שב"כ שינה את ההגדרות של החטיבה היהודית לפיגועים, כך דיווח רועי שרון בכאן חדשות. על פי השינוי, שנעשה זמן רב לפני שנכנס דוד זיני לתפקיד ראש הארגון, רק אירוע בו יש "כוונה ברורה להרוג" ייחשב כפיגוע.

על פי ההגדרה החדשה, הצתות של מבנים או כלי רכב לא מאוישים ייחשבו ל"אירוע חמור". אמנם אירועים חמורים נחקרים בשב"כ, אך לשינוי יש משמעות בכל הנוגע לסדרי עדיפויות במשאבים והקצאת כוח אדם לחקירות בתוך החטיבה היהודית.

האלימות ביהודה ושומרון, גואה בחודשים האחרונים. בשבוע שעבר גבר בן 26 מהמאחז "חוות מנחם", שהוקם בקרבת הכפר הפלסטיני, נפצע באורח קל לאחר שהותקף על ידי חמישה פלסטינים בעת שרעה צאן.

בחודש שעבר פרסם דובר צה"ל דוח שנתי של פיקוד המרכז בגזרת יהודה ושומרון בשנת 2025. הנתונים מצביעים על ירידה דרמטית של כ-78% בהיקף אירועי הטרור ביחס לשנת 2024. כמו כן, בנוגע לאירועי הטרור המלווים בנשק חם - נרשמה ירידה של כ-86%. במקביל, חלה עלייה של מעל 25% בפעילות הסיכול המונעת, שכללה כ-3,500 מעצרי מבוקשים, תפיסת מעל 1,300 כלי נשק והחרמת 17 מיליון ש"ח שיועדו לטרור.