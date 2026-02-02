סא"ל (במיל') אליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן ז"ל שנרצח בשמחת תורה כשהציל עשרות אנשים במתחם הנובה שלח הערב (שני) מכתב תמיכה מרגש לממונה על השבויים והנעדרים גל הירש.

במכתב, הפונה ישירות להירש, מבקש ליבמן לחזק את ידיו אל מול המתקפות האישיות והפוליטיות, ומתאר את הירש כשליח ציבור הפועל מתוך מסירות נפש עמוקה.

"עשרות שנים של מסירות לביטחון ישראל על חשבון החיים האישיים והמשפחתיים" כותב ליבמן במכתבו. "אתה פועל 24/7 בערכיות, במוסריות ובאכפתיות כפורץ דרך. אין ספק שלא כולם יכולים להכיל את זה".

ליבמן משווה במכתבו את הירש לדמויות תנ"כיות כדוד המלך ומשה רבנו, שספגו ביקורת מבית דווקא ברגעיהם הגדולים.

לדבריו, הרדיפה נגד הירש נובעת ממניעים שאינם ענייניים: "בגלל שרוצים לסגור חשבונות עם ראש הממשלה וגוש הימין, לא מפסיקים להכפיש אותך. אתה שומע בזיונך ושותק, אבל אנחנו ורוב עם ישראל יודעים להוקיר, להעריך ולאהוב".

הוא מעיד על עבודתו של הירש: "אנחנו כמשפחה יודעים כמה היית זמין, מקצוען ורגיש מולנו ומול משפחות נוספות שהיינו איתן בקשר. הכרנו אותך מקרוב במשך 210 יום מאז שאליקים נעלם ועד שנמצאה גופתו. קיבלת על עצמך את התפקיד הכי רגיש והיסטורי שאף מדינה בעולם לא התמודדה איתו, ואתה מנהל אותו באופן מסור מול כולם, אתה והצוות שלך תהיו בליבנו לעד. שהשם ייתן לך כוחות בנפש ובגוף לצלוח את המשבר הזה. שמך ייזכר לטוב לנצח נצחים. המון הצלחה בהמשך שליחותך".