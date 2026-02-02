ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר הערב (שני) בכנס פעילים סגור כי הוא אינו מצטער על ההחלטה להקים ממשלה עם מנסור עבאס ומפלגת רע"ם.

"אני כואב שהכאבתי לאנשים, אבל אני עומד מאחורי השיקולים שלי. אני עומד מאחורי ההחלטה. מה שהיה, יצאנו לבחירות ובאמת לא הכרתי את מנסור עבאס, כמו כל המפלגות אמרתי שאני לא אשב איתם".

עם זאת הדגיש כי "מאז ה-7.10 אין מנדט במדינת ישראל להקים ממשלה שמושתתת על מפלגות ערביות, אנחנו נקים ממשלת אחדות בראשותי, ציונית על בסיס ברית המשרתים וזה מה שהולך להיות, ואנחנו הולכים לנצח ולהקים את זה".

בנט: מאז ה-7.10 אין מנדט להקים ממשלה שמושתת על מפלגות ערביות באדיבות המצלם

מחוץ לאולם הפגינו מספר פעילי ליכוד ובנט זעם עליהם ואמר כי הציע לראש הממשלה בנימין נתניהו לקיים עימות מולו.

"במקום לעשות דיבייט, שהוא פוחד לעשות, הוא שולח פעילים להפריע. תהיה גבר, תתמודד איתי, אל תשלח פעילים. מתי שאתה רוצה - תגיד מקום, תגיד זמן, אני מוכן להתמודד עם ביבי על כל נושא. אבל לא דרך פעילים בתשלום, זה לא להיות גבר", דברי בנט.