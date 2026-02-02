צו חדש של מפקד פיקוד מרכז, שצפוי להיכנס לתוקף מחר (שלישי), מסמן שינוי משמעותי במדיניות האכיפה נגד ההשתלטות הפלסטינית הבלתי חוקית על אדמות המדינה בשטחי C.

לראשונה נקבע בצו מסלול מנהלי מהיר שיאפשר לצה"ל ולהמנהל האזרחי להחרים ציוד הנדסי וחומרי בנייה ששימשו לביצוע עבירות - ללא המתנה להליכים פליליים ארוכים.

עד כה בוצעה תפיסת רכוש במסגרת הדין הפלילי בלבד, מסלול שנחשב איטי ומסורבל, ואפשר לעבריינים להגיש עתירות ולדרוש את שחרור הציוד בטענות פרוצדורליות. בשל הקושי המשפטי והעלויות הגבוהות של אחסון הציוד על חשבון המדינה, השימוש בכלי זה הצטמצם מאוד ואף הופסק בחודשים האחרונים. במקביל, טרקטורים וציוד הנדסי כבד של הרשות הפלסטינית המשיכו להכשיר קרקעות, לפרוץ צירים ולהקים מבנים בלתי חוקיים, לעיתים במימון זר, תוך היעדר אכיפה אפקטיבית.

הצו החדש מעניק למנהל האזרחי סמכויות כלכליות מרתיעות כתנאי לשחרור הציוד. בעל הטרקטור או המחזיק בו יידרש להפקיד ערבון של עד 50 אלף שקלים ולהתחייב שלא לעשות בו שימוש לעבירה במשך שנתיים. נוסף לכך, מלוא עלויות התפיסה, ההובלה, השמירה והאחזקה יוטלו על העבריין - בניגוד למצב הקודם שבו העלויות מומנו מהקופה הציבורית.

סעיף נוסף קובע כי אם לא תוגש בקשת שחרור בתוך 60 ימים, או אם לא יעמוד המבקש בתנאים, המדינה תהיה רשאית למכור, לחלט ואף להשמיד את הציוד.

המהלך מצטרף לשורת צעדים שהובילה מנהלת ההתיישבות בשנתיים האחרונות, אשר לפי גורמים במערכת הביטחון הובילו לירידה משמעותית בהיקף הפלישה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי יהודה ושומרון. לאורך שנים נמתחה ביקורת על גרירת רגליים באכיפה, בעוד שהרשות הפלסטינית קידמה מיזמי בנייה רחבי היקף בשטחי C, בדגש על צירי תנועה מרכזיים.

בתנועת רגבים, שפעלה בחודשים האחרונים לקידום שינוי המדיניות, בירכו על הצו אך הדגישו את הצורך ביישומו המלא. “ידה הארוכה של מדינת ישראל מגיעה לראשונה, לאחר עשורים רבים, לפעול נגד מדינת הטרור שמוקמת מתחת לאף", נמסר מהתנועה. עוד הוסיפו: “צריך להבין שהכלים ההנדסיים הכבדים אינם שונים מכלי נשק - הם מעמידים את ישראל בסכנה אסטרטגית חמורה. הצו החדש הוא בשורה ציונית חשובה, אך כעת המבחן עובר לשטח".