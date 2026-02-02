חתן כבן 35 התמוטט הערב (שני) במהלך חתונה בקיבוץ חולדה שבמועצה האזורית גזר. חובשים ופרמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה שנכחו באולם החלו בטיפול רפואי מציל חיים והזעיקו את כוחות מד"א.

במהלך פעולות ההחייאה ליבו של החתן חזר לפעום. הצוותים פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות כשהוא מורדם ומונשם.

בן סיני חובש באיחוד הצלה שגם היה אחד מהמוזמנים באירוע נחלץ להעניק סיוע ראשוני: "הייתי באולם בתור אחד האורחים באירוע החתונה, לפתע ראיתי המולה וצעקות לעזרה והבחנתי בחתן שהתמוטט ועבר דם לב, מיד הזעקתי עזרה והתחלתי בפעולות החייאה בסיוע חובשים נוספים כולל שימוש בדפיברילטור של אולם האירועים, לאחר פעולות החייאה ממושכות ולמרבה הנס ליבו שב לפעום הוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה קשה".