בית משפט השלום בטבריה פסק כי פעיל השמאל ערן ניסן מנכ"ל ארגון "מחזקים" יפצה את יו"ר תנועת בוחרים במשפחה מיכאל פואה לאחר שפרסם נגדו השמצות וביטויים פוגעניים.

ניסן הגיב לפוסט שקרא לתמוך בפעילות ארגון קהלת שבטעות חשב שפואה קשור אליו וכתב השמצות וביטויים פוגעניים כלפי פואה. לאחר פרסום הפוסט הגיש פואה תביעת לשון הרע נגד ניסן.

בהחלטתה כתבה הרשמת הבכירה רולא חמתי בין היתר: "לא שוכנעתי כי הדברים נאמרו בתום לב, באשר כאמור הם אינם קשורים כלל ועיקר לביקורת על פעילות של התובע ולא נעשתה על ידו כל בדיקה להיווכח אם טענתו היא אמיתית. לא התרשמתי כי מדובר בקללות או בגידופים בשעת כעס או מתח, אלא במילים מחושבות של הנתבע שכלל לא הכיר את התובע באופן אישי עובר לאותו פרסום".

לדבריה, "אין מדובר בהבעת דעה לגיטימית, אלא בהטחת עובדות משמיצות- עובדות שאפילו הנתבע לא טען נוכח המפורט לעיל כי מתקיימות בתובע או כי נחשד בעבר".

עו"ד יהודה פואה המייצג את תנועת בוחרים במשפחה מסר: "כבודם של פעילי ציבור מהמחנה הלאומי אינו הפקר ואנו נפעל כנגד מי שמנהל שיח אלים ופוגעני במקום שיח מכבד".