מכתב רשמי שיצא בימים האחרונים מאגף המבצעים בצה"ל מעורר סערה פנימית, בעקבות השתלחות חריפה נגד תא"ל (במיל') אורן סולומון.

סולומון, שלחם במחבלי חמאס ב-7 באוקטובר באזור רעים ולאחר מכן טען לטיוחים בתחקירים הצבאיים, נחשב בשבועות האחרונים לאחד המועמדים של ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשות המטה לביטחון לאומי.

במכתב, שפורסם ב-ynet, טוען תא"ל (במיל') מאיר פינקל כי סולומון שיקר באופן בוטה בנוגע לחלקו בלחימה, ניפח את “גבורתו" בקרב, הגזים במספר האזרחים שהציל, ולא פיקד בפועל על כוחות מאולתרים או הכווין מסוק קרב - בניגוד לתיאוריו בתקשורת.

פינקל, שהיה חבר בוועדה בראשות אלוף במילואים סמי תורג'מן שבחנה את איכות תחקירי 7 באוקטובר, פירט שורה ארוכה של ממצאים שלדבריו מפריכים את טענות סולומון. הוועדה עצמה קבעה כי תחקיר מסיבת הנובה סווג בצהוב, בשל חוסרים שחייבו השלמות, אך לא בשל הטיות מכוונות.

בין פינקל לסולומון התפתח ויכוח פומבי בתקופה האחרונה סביב התחקירים המטכ"ליים. במכתבו טען פינקל כי הציג לסולומון שש סיבות מרכזיות הסותרות את טענותיו, אך לדבריו סולומון לא השיב להן עניינית והאשים כי פינקל אינו בקיא בפרטים.

פינקל שחזר במכתב את עיקרי ממצאי תחקיר הקרב ליד מסיבת הנובה, שנערך בראשות תא"ל עידו מזרחי. לפי התחקיר, עיקר הלחימה במחבלים התנהלה בין 8:10 ל־9:15 בנקודת החסימה הצפונית על כביש 232, על ידי 16 שוטרים שנלחמו בכ־100 מחבלים, כש־14 מהם נפלו. סולומון, כך נטען, פעל בנקודה דרומית יותר, יחד עם שני שוטרים ומאבטח, בקרב השהייה מול מחבלים בודדים, ובהמשך סיפק הגנה לכ-50 משתתפים במסיבה וסייע בפינוי פצועים.

לטענת פינקל, הפער בין תיאורי סולומון על לחימה של עשר שעות והצלת מאות אזרחים, לבין הממצאים בפועל - “עצום".

לטענתו "הפגנת גבורה אינה יכולה לשמש מעטה לשקרים ולהכפשה".