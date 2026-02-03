צביקה מור, שבנו איתן חזר משבי חמאס אחרי יותר משנתיים, פרסם תגובה חריפה בעקבות פרסום מתקפה נגד השר שמקבל הממונה על השבויים והנעדרים גל הירש בעיתון "כלכליסט".

לדבריו, מדובר בביקורת סלקטיבית שמכוונת לפגוע בדמויות המזוהות עם סביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"יפה שכלכליסט דואג לקופת המדינה", כתב מור, אך הוסיף כי קיימים בכירים לשעבר במערכת הביטחון הנהנים מפנסיות תקציביות שמנות, שלטענתו התבטאו באופן פוגעני כלפי ישראל או כשלו בתפקידם.

מור ציין כי אחד מהם "אמר שישראל הורגת ילדים עזתים כתחביב" ואף קרא שלא להעביר תקציבים לאזורים שמובילים בגיוס ובימי מילואים. לדבריו, ישנם בכירים נוספים ש"כשלו ב־7.10" ונהנים כיום מפנסיות נדיבות.

בהמשך כתב מור כי הביקורת על הירש נובעת ממה שכינה "השמדת ערך לכל סביבת נתניהו". "הדיפסטייט ציווה לעשות השמדת ערך לכל סביבת נתניהו ועכשיו הגיע תורו של גל הירש".

מור הזכיר בהקשר זה שמות של נעדרים וחללים, בהם אלי כהן, רון ארד ואחרים, וטען כי ייתכן שכעת מתבשלים התנאים להשבתם לקבר ישראל. לדבריו, מדובר בעבודה מורכבת וארוכת טווח, שלטענתו זוכה להתעלמות מצד מבקריו של הירש.

בהתייחסות ישירה לשכר שעמד במוקד הביקורת כתב מור: "41 אלף שקלים לעוד חודשיים זה כלום ושום דבר למי שנתן שנתיים 24/7 וסייע בהשבתם של כל החטופים".

בסיום דבריו מתח מור ביקורת על הסיסמה "בכל מחיר", ותהה: "ודרך אגב, אמרתם ‘בכל מחיר’ אז 41 אלף כואב לכם?".