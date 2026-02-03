שמואל וונדי, מאיגוד החוות, מסביר בכנס ההוקרה לחוות של האיגוד, מועצת בנימין וערוץ 7, כיצד הופכים אוסף של נקודות מבודדות למפעל חיים מאורגן ומגובה בציבוריות הישראלית.

איגוד החוות, כפי שמתאר זאת וונדי, הוא הגוף שנועד להעניק מעטפת כוללת לאותם חלוצים, החל מהגנה ביטחונית ועד לייצוג ציבורי ותמיכה כלכלית. "מפעל החוות בנוי ממעל מאה חוות ברחבי יהודה ושומרון - מצפון השומרון ועד דרום הר חברון. החוואים הבינו את הצורך שיהיה גוף שיהווה 'אבא ואימא' לכל הדבר הזה".

הוא מציין את ההצלחה הפנומנלית של "קרן החוות". המודל הכלכלי שהקים האיגוד לפני פחות משנה לא נועד רק לגיוס כספים, אלא בעיקר ליצירת שותפות גורל של עם ישראל כולו. "הקרן קמה לפני עשרה חודשים כשהרעיון היה להביא כמה שיותר שותפים מעם ישראל שיתמכו ב-18 שקלים בחודש. הרעיון היה לא כסף, אלא כמה שיותר שותפים. מי שנכנס ללינק לא רואה בכלל את כמות התרומות שנתרמו, אלא את כמות השותפים".

המספרים מדברים בעד עצמם ומעידים על שינוי עמוק בתפיסה הציבורית של החוות: "מעל 18,000 איש, שתורמים כל חודש 18 שקל לקרן החוות - זה מראה כמה עם ישראל תומך בדבר הגדול הזה. ועוד נתון מאוד מעניין פה דרך אגב: 62% מתומכי הקרן לא מיהודה ושומרון. יש פה בעצם תמיכה רחבה מקצה לקצה, מכל ארץ ישראל, ממטולה ועד אילת".

אם בעבר המטרה הייתה רק הבאת תושבים ליישובים, היום המערכה היא על השטח הפתוח - המרחב שבין היישובים שבו נקבעים הגבולות דה-פקטו. "כשמסתכלים על המפה שלנו רואים כמה חוות יש ברוך השם. יש מי שאומר 'צריך להביא מיליון תושבים ליהודה ושומרון', זה דבר חשוב מאוד. אבל ביחד עם זה צריך עוד שני מיליון דונם לפחות בידיים יהודיות".

החזון שלו אינו עוצר במאה החוות הקיימות, אלא שואף לשלש את הכוח בשטח כדי להבטיח את עתיד האזור. "כשרואים את המפה, רואים מאה נקודות שכבר קיימות. צריך לזכור שיש עוד משימה גדולה, עוד כ-200 חוות שצריך להקים בשטח ולשמור על המרחבים בידיים שלנו. כל עם ישראל יכול להיות חלק מהדבר הזה".

אנחנו עומדים נרגשים מול עוצמת התמיכה במפעל החוות החקלאיות. קרוב ל-20,000 כבר בחרו לקחת חלק פעיל ולתמוך מדי חודש בקרן החוות בסכום של לפחות 18 ש"ח. הכוח הזה הוא הדלק שמניע אותנו בשטח מדי יום.

זה הזמן שלכם להצטרף למהפכה החקלאית ולהיות חלק מהסיפור הציוני. ההיסטוריה נכתבת בימים אלו, הצטרפו גם אתם.