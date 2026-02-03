מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן עלי לאריג'אני העביר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בפגישתם בשבוע שעבר במוסקבה מסר סודי מהמנהיג העליון עלי חמינאי, כך מדווח העיתון "ניו יורק טיימס".

על פי הדיווח, בהודעה נאמר שאיראן עשויה להסכים להעביר את האורניום המועשר שלה לרוסיה במסגרת הסכם גרעין חדש, כפי שעשתה בהסכם שנחתם בשנת 2015.

גורמים במשטר אמרו לעיתון כי איראן מוכנה לסגור או להשעות את תוכנית הגרעין כדי להרגיע את המצב מול ארה"ב, אך מעדיפה את ההצעה האמריקנית שהוצעה לפני מספר חודשים, לפיה יוקם קונסורציום אזורי להעשרת אורניום.

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי בניגוד להצהרות של גורמים איראניים, גם תוכנית הטילים של איראן תהיה על הפרק, בשיחות שיערכו באיסטנבול ביום שישי בין השליח המיוחד סטיב וויטקוף לשר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י.

על פי הדיווח, השיחות עשויות להתקיים בשני מישורים - אחד שיעסוק בתחום הגרעין ואחד שיעסוק בתוכנית הטילים וסוגיות נוספות שבמחלוקת.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הצהיר הבוקר כי המשטר בטהראן מתכונן למשא ומתן עם ארה"ב. בהודעה שפרסם בחשבונו ברשת X נכתב: "לאור בקשתן של ממשלות ידידותיות באזור להיענות להצעת נשיא ארה"ב למשא ומתן, הנחיתי את שר החוץ להכין את הקרקע למשא ומתן הוגן וצודק המבוסס על עקרונות הכבוד, והחוכמה במסגרת האינטרס הלאומי. זאת, רק אם תיווצר אווירה הולמת, נטולת איומים וציפיות בלתי סבירות".