גשם בירושלים צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

אחרי כמה ימים של טמפרטורות גבוהות יחסית לעונה, היום (שלישי) חוזר הגשם, למשך יממה אחת. בשעות הלילה כבר החל לרדת גשם בצפון ובמרכז שיתפשט בהדרגה עד לצפון הנגב וילווה באזורים מסוימים בברד. תורגש ירידה של ממש בטמפרטורות. בנחלי המזרח ובאזור הנגב קיימת סכנה לשיטפונות. מחר צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות וגשם קל ברחבי הארץ ובכך מסתיימת המערכת החורפית הקצרה הנוכחית. ביום חמישי יתחמם וייעשה חם מהרגיל בעונה. בשישי ייעשה מעונן חלקית וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. לקראת שבת ובתחילת השבוע הבא צפויה עלייה בטמפרטורות ולפי שעה לא נראה עוד אירוע גשם משמעותי באופק. מידות החום המרביות היום: בירושלים 13 מעלות בצהריים, בתל אביב 18, בקצרין 14, בצפת 12, בחיפה 18, באריאל 14, בבאר שבע 17, בים המלח 21, ובאילת עד 23 מעלות בצהריים.