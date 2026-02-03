לקראת פגישתו של שליח ארצות הברית סטיב וויטקוף עם צמרת מערכת הביטחון הישראלית וראש הממשלה, אומרים בכירים בירושלים כי מדובר בהזדמנות היסטורית להביא להפלת המשטר באיראן במהלך צבאי או להגיע להסכם רחב ומשמעותי שיבטיח את ביטחון האזור כולו.

הכתב דורון קדוש פרסם בגלי צה"ל כי לדברי אותם בכירים, ישראל תניח בפני וויטקוף ארבעה עקרונות יסוד, שבלעדיהם כל הסכם עתידי ייחשב בעיניה להסכם חלש ומסוכן.

הראשון הוא מסירת כלל החומר המועשר שבידי איראן, כ-400 קילוגרמים של אורניום מועשר לרמה גבוהה, למדינה אחרת. השני, הפסקה מוחלטת של העשרת האורניום בשטח איראן. העיקרון השלישי נוגע להטלת הגבלות משמעותיות על ייצור הטילים הבליסטיים של איראן, הן בהיבט הטווח והן בהיקף הייצור. הרביעי הוא עצירת המימון והסיוע לשלוחות האיראניות במזרח התיכון, בהן חזבאללה והחות'ים בתימן.

במערכת הביטחון מדגישים כי המסר שיועבר לוויטקוף יהיה חד וברור: “הסכם חזק הוא רק כזה שכולל את כל ארבעת המרכיבים הללו".

החשש המרכזי, כך לפי בכירים, הוא מהגעה להסכם שיעסוק רק בסוגיית הגרעין. “זה יהיה הסכם רע וחלש, לנו ולאזור כולו".