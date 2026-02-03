מאז שנת השמיטה האחרונה אני נתקל שוב ושוב בבקבוקי תירוש עם הכיתוב הקטן שאינו בולט כלל: 'יבול חו"ל', או 'תירוש מיובא', ולצידו כמובן ההכשרים הנחשבים 'מהודרים' - מה מהודר באמת בתירוש שלא הופק מקדושת ארץ ישראל ?

המטרה היא כמובן הוזלה קלה של המחיר לצרכן הישראלי, והוזלה קלה זו גורמת לכך, שקשה מאד למצוא בחנויות תירוש ישראלי! אבל הוזלה זו כרוכה בהבעת אי אמון מזעזעת בנס המופלא של תחיית החקלאות היהודית על אדמת ארצנו!

כל זה התחיל בעימות ובקרע נגד הרב קוק ונגד 'היתר המכירה' בשביעית, היתר שבזכותו הצליחה החקלאות היהודית לפרוח, ונוצר הנס הגדול של אחיזה יהודית ברוב אדמות המדינה! הרב קוק הבין זאת והרבה לכתוב על כך, ואילו מתנגדיו 'החרדים' אנשי 'תורת הגלות', נלחמו בתוקף נגד 'היתר המכירה' בשביעית, ונגד החקלאות היהודית בארץ ישראל - זה היה המאבק העיקרי שלהם נגד המפעל הציוני!

האם היה בדרך 'החרדית' יושר הלכתי בסיסי?

איסורי השביעית באדמת הארץ בזמן הזה הם 'מדרבנן' לפי רוב הפוסקים, מפני שעדיין לא יושבים רוב בני ישראל על אדמת נחלה בארץ ישראל! לעומת זה, איסורי החמץ, ש'לא יראה ולא ימצא' בשבעת ימי חג המצות, הם 'מדאורייתא' לכל הדעות !

לנגד עינינו נוהגים גם 'החרדים' למכור חמץ לקראת הפסח בכל בית, אף על פי שהחמץ נשאר בבתי היהודים, ו'הקונה' הגוי יודע שלעולם לא יוכל להגיע ל'חמץ הנמכר', והוא כלל לא מתכוון לקנות אותו! הוא רק מקבל כסף עבור הנכונות שלו לחתום על טופס של 'טקס דתי', כי זאת הדרך של היהודים להערים על עצמם בפיתרון 'הלכתי', שאין בו שום יושר ושום אמת!

גם אי אפשר לבטל חמץ ובו בזמן 'למכור' אותו - אם מכרת, אינך יכול לבטל! ואם ביטלת, אינך יכול למכור! מכירת חמץ נועדה מתחילתה רק למפעלים כמו 'מבשלות השֵׁכר', ולחנויות, שבהן יש 'הפסד מרובה' בביעור כל החמץ, וכיום גם הבעלות על החמץ שם, היא 'בעלות של חברה בע"מ', ולא בעלות אישית!

מאז שהבנתי איך מתבצעת 'מכירה' זו, חדלתי לחלוטין מ'הערמה' זו, וחזרתי לתורה ולהלכת חז"ל - ביעור חמץ וביטול חמץ בלבד ! מאחרי פורים אנו מפסיקים לקנות מוצרים ארוזים שיש בהם חמץ, או ספק חמץ, ומה שנותר מוציאים לשריפת החמץ! גם אחרי פסח אנו ממתינים מוצרי חמץ שיוצרו אחרי החג.

אבל 'היתר מכירה' בשביעית מטרתו לשמור בידי עם ישראל את אדמות החקלאות היהודית, ואיסורי השביעית הם עדיין 'מדרבנן', ולכן אפשר להקל בהם - כל מי שמחפש לשמור תורה באמת וביושר, יקל במכירה בשביעית, ויחמיר ויימנע ממכירת חמץ לפסח!

והנה, מאז השמיטה האחרונה ממשיכים לייבא תירוש מיבול חו"ל גם אחרי השמיטה בגלל הוזלה לא משמעותית! אני לא קונה 'תירוש מיובא' ולא מקדש בשבת ובחגים על 'תירוש מיובא'! אני קורא לכל מי שקדושת ארץ ישראל חשובה בעיניו, להפסיק לקנות מ'יבול חו"ל', וגם להצטרף וליצור גל ציבורי שיחזיר את הקדושה לתירוש מענבים שגדלו באדמת ארץ ישראל!

אני מוסיף וקורא לקנות חלב ומוצרי חלב מתוצרת הארץ, ולא להיגרר אחרי גבינה מיובאת זולה, שעלולה לגרום לסגירת רפתות בחקלאות היהודית בארץ, חס וחלילה!

לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ אני אומר: כל רפת של חקלאים יהודים שאתה עלול לגרום לסגירתה, היא בדיוק כמו פינוי בתי יהודים ביישובים ובחוות ביהודה ובשומרון - לא פחות! תן סיוע ישיר לרפתנים ולמגדלי כרמי התירוש, וחזק את החקלאות היהודית בכל מרחבי ארץ ישראל!