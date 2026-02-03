תיעוד: רופא מהצפון נעצר בחשד להעסקת שב"חים צילום: דוברות המשטרה

בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני של משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול נעצר רופא בחשד שהעסיק והלין שני פלסטינים, אחד מהם בעל עבר ביטחוני.

אמש (שני) במהלך פעילות בכפר יפיע, הגיעו הכוחות למבנה הנמצא בתהליכי הרחבה לאחר קבלת אינדיקציה על שהות שוהים בלתי חוקיים במקום. עם הגעת השוטרים זוהו שני חשודים שניסו להימלט, ולאחר מרדף קצר הם נעצרו.

מהחקירה עלה כי אחד מהם בעל עבר ביטחוני, ובגינו ריצה בעבר שבע שנות מאסר. בהמשך, ולאחר בירור נסיבות שהותם במקום, נעצר חשוד נוסף, רופא תושב יפיע בן 69, בעל המבנה בחשד להעסקתם ולהלנתם.