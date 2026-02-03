השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סיפר הבוקר (שלישי) בראיון ל-103fm כי ראש השב"כ דוד זיני פנה אליו לאחרונה ואמר לו כי מדיניות הקשחת תנאי הכליאה שיזם בבתי הכלא הביטחוניים היא גורם מרתיע.

"בשב"כ באו אלי גם לפני שבוע. הם אומרים לי: 'בדקנו עם מקורות, ואתה לא קולט: הם מפחדים להיכנס לבתי הכלא של בן גביר, הם לא עושים פיגועים בגלל שבתי הכלא של בן גביר הם גיהינום עבורם", סיפר השר.

הוא הוסיף "לא רק דוד זיני אמר לי שהם מפחדים להיכנס לבתי הכלא, זה לא סוד".

השר התייחס לדרישת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להדיח אותו מתפקידו. "אני מניח שראש הממשלה ילך איתי, ואם לא - הרי בסוף יש בחירות והעם בוחר".

"התעודה שכתבה לי היועמ"שית היא תעודת ההצטיינות הכי טובה", הוסיף השר. "למה היא רוצה להדיח? כי אני נותן גיבוי לשוטרים. הלכתי לשוטרים שזרקו עליהם שאבנים והם ירו - וגיביתי אותם; שיניתי את מדיניות הר הבית - אני גאה בזה, זה התפקיד שלי; עוד טענה כי אני לא ממנה את המינויים שהם רוצים".

הוא שלל על הסף את הטענה שלפיה הוא חורג מסמכותו. "בטח חורג מסמכותי, אם אתה חושב ששר הוא עציץ. לגבות משטרה? זו חריגה מהתפקיד? מה קרה? רק היועמ"שית קובעת? זה לא עובד ככה", סיכם בן גביר.