רס"ן אלה ואויה, המוכרת בעולם הערבי כ"קפטן אלה", מונתה לדוברת צה"ל בערבית ותחליף את אביחי אדרעי שפורש מצה"ל לאחר 20 שנות שירות. היא תועלה לדרגת סא"ל.

ואויה גדלה בקלנסווה, ובגיל 22 לערך החליטה שהיא מתגייסת לשירות לאומי, אותו ביצעה בבית החולים מאיר בכפר סבא.

שנתיים לאחר מכן החליטה שהיא מתגייסת גם לצה"ל, ושימשה כמש"קית ניו מדיה במדור תקשורת ערבית בדובר צה"ל. בשנת 2018 זכתה באות מצטיין ראש אמ"ץ, דאז אהרון חליוה.

בריאיון בוועידת הביטחון והשירות של ynet, "ידיעות אחרונות" והמכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) היא סיפרה בחודש יולי: "הזירה התקשורתית היא זירת לחימה. זאת מלחמה שהיא לא פחות קשה ממקומות אחרים".

"כשאנו מסתכלים היום על 7 באוקטובר, כשהמחבלים של חמאס נכנסו לעוטף עזה ולישראל - הם נכנסו עם מצלמות כאשר מטרתם הייתה לשנות תודעה ולבנות את מעגל השנאה. אנו בסופו של דבר באים ומראים את האמת שלנו. אנו חושפים את מה שהצד השני עושה ומציגים את האמת שלנו, ואנו עושים את זה באומץ. זה מאוד חשוב וכמו שאמרתי, זה לא פחות חשוב ולא פחות קרב על התודעה ועל האמת שלנו".

היא סיפרה על המדיות השונות בהן היא מעורבת, "בטיקטוק זו יותר הזירה של יהודה ושומרון ועזה, ובאינסטגרם זה מעורבב - גם מהמערב, גם מישראל וגם מהחברה הערבית בכללי, כולל לבנונים. קהל היעד הוא הקהל הערבי במזרח התיכון".