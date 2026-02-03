אזרח ישראלי כבן 51 מצפון הארץ נהרג הלילה (שלישי) בתאונת אופנוע בקוסומוי שבתאילנד. הדיווח אודות המקרה התקבל הבוקר במוקד זק"א, בו נמסר כי עקב אופי הפציעות הקשות מותו של הישראלי נקבע במקום.

על פי הדיווח, בתאונה היו מעורבים מעבר לאופנוע גם שני כלי רכב ישראלים ורכב הסעות גדול יותר. לא היו נפגעים נוספים בתאונה.

ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א אמר כי "מיד עם קבלת הדיווח יצרתי קשר עם אנשי החטיבה הבינלאומית בזק"א שמתגוררים בתאילנד והם חברו לבן משפחה שבמקום, כעת בשיתוף עם משרד החוץ אנו פועלים לשחרר את הנפטר מבית החולים המקומי לקראת הטסה לישראל לצורך קבורה".

בשבוע שעבר נהרג בצפון תאילנד רוסטיסלב נועם מירסון, איש קבע בחיל האוויר בן 22, בעת חופשה מצה"ל. הוא נטמן בבית העלמין הצבאי בעירו נהריה.