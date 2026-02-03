צוות החקירה שעסק בפרשת הדלפת הסרטון מהאירוע בשדה תימן, במסגרת חקירת הפצ"רית לשעבר, סיים בימים האחרונים את עיקר פעולות החקירה, אך לא יועבר לידי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

זאת למרות שהיועץ המשפטי של המשטרה קבע כי היועמ"שית לא היתה מעורבת בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן.

המפכ"ל נפגש עם ראש אגף החקירות והמודיעין ועם צוות החקירה, אשר הציגו בפניו סקירה מקיפה של הממצאים שעלו עד כה.

במסגרת המפגש בחן המפכ"ל סוגיות עקרוניות שונות וקיבל מצוות החקירה את ההבהרות הנדרשות. במשטרה הדגישו כי בניגוד לפרסומים שגויים, המפכ"ל לא התערב בעבודת החקירה.

במשטרה ציינו כי נוכח הרגישות הציבורית הגבוהה של הפרשה ומתוקף אחריותו הציבורית של המפכ"ל, הובעה עמדתו כי יש לאפשר לגורם מקצועי בכיר נוסף, חיצוני למשטרה, לבחון את מכלול פעולות החקירה שבוצעו. במשטרה ציינו כי מהלך כזה מקובל בחקירות מסוג זה ואף עולה בקנה אחד עם החלטות קודמות של בג"ץ, וכי עד כה לא מונה גורם חיצוני כאמור.

לאור הנסיבות והעובדות שהתבררו במהלך החקירה עד כה, הנחה המפכ"ל את היועץ המשפטי של המשטרה לעדכן את היועצת המשפטית של משרד המשפטים בתמונת המצב העובדתית, ככל שהיא רלוונטית לבחינת סוגיית ניגוד העניינים.

בהתאם לחוות הדעת שתתקבל ממשרד המשפטים, צפוי חומר החקירה לעבור לגורם בדיקה מוסמך, חיצוני למשטרה, שיבחן את ממצאי החקירה ואת המשך הטיפול בתיק.

בין האפשרויות שייבחנו: הצורך בהשלמות חקירה, זימון עדים וחשודים נוספים, או לחלופין הגשת כתבי אישום נגד מי שיימצאו רלוונטיים.