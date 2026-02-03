הצבעה שנערכה בשבוע שעבר במועצת העיר רעננה שמה סוף לעיכוב ממושך סביב מתן אישור להפעלת בית ספר של חב"ד ברחוב אחוזה 23 בעיר. ההצבעה עסקה בשימוש חורג למבנה בו פועל המוסד.

המאבק, שהחל סביב רצונם של הורים להעניק לילדיהם חינוך תורני הכולל לימודי ליבה, נתקל בהתנגדות. ההורים טענו כי מדובר בהדרה שקטה של הציבור הדתי המאורגן בעיר - באמצעות סחבת בירוקרטית וחסמים מוניציפליים למוסדות החינוך.

מי שליווה את ההורים והנהלת בית הספר לאורך כל הדרך הוא חבר המועצה יורם סילברמן, אחד מחמישה נציגים דתיים במועצה. לדבריו, מדובר במאבק עקרוני על זהותה של העיר.

“זה לא מאבק של חב"ד, וזה לא מאבק של דתיים מול חילונים", אומר סילברמן לערוץ 7, “זה מאבק על הזכות הבסיסית של הורים לבחור חינוך לילדיהם, ועל האחריות של העירייה לא לפגוע בילדים באמצעות סחבת ובלימה בירוקרטית".

לדבריו, הצבעת המועצה בעד השימוש החורג הייתה רגע מכריע: “מי שהצביע בעד השימוש החורג לא הצביע בעד מגזר כזה או אחר. הוא הצביע בעד שוויון, בעד חופש הבחירה, ובעד עיר שמכבדת את כל תושביה - גם כשהם בוחרים אחרת."

סילברמן הוסיף, על אף שההצבעה אושרה, עדיין מדובר בתהליך שדורש המשך ליווי ופיקוח ציבורי: “ההצבעה הייתה צעד חשוב, אבל לא אחרון. אני אמשיך ללוות את הנהלת בית הספר ואת ההורים, ולוודא שההחלטה מתורגמת למציאות - ושהילדים יתחילו ללמוד בפועל, ולא רק על הנייר".