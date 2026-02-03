דרוזי מסוריה צילום: באדיבות המצלם

האני אלסמאן, דרוזי מסוריה, שלח השבוע וידאו מיוחד לפעילי תנועת חלוצי הבשן שמפורסם לראשונה בערוץ 7. בסרטון פונה אלסמאן להנהגת ישראל בקריאה לאפשר התיישבות יהודית באזור מחוז דרעא שבדרום סוריה.

בדבריו אמר, "אנחנו רוצים להעביר מסר מכאן, מג'בל באשאן (הר הבשן), להנהגה הישראלית בתל אביב", וציין כי לשיטתו אדמות האזור נגזלו מהיהודים לאורך ההיסטוריה על ידי גורמים קיצוניים.

אלסמאן מתח ביקורת חריפה על תושבי מחוז דרעא, שלדבריו ברובם תומכים בטרור נגד ישראל ונגד הדרוזים, וטען כי הם פוגעים ביציבות האזור ובאוכלוסיות המיעוט שבו.

בהמשך אמר, "אנחנו מקווים מהר הבשן שבני העם היהודי ישובו לאדמת אדרעי (אזור דרעא), שהיא זכותם", והוסיף קריאה להנהגה הישראלית לאפשר ליהודים לחיות באזור כשכנים לדרוזים.

במקביל מסרו פעילי תנועת חלוצי הבשן כי הם מקבלים פניות רבות מדרוזים, ישראלים ולא ישראלים, המבקשים שישראל תשלוט עד אזור הבשן, וכי יהודים יתיישבו במחוז דרעא במטרה ליצור חיבור בין האוכלוסיות.

בתגובת התנועה נמסר כי, "השיבה לבשן היא שילוב של חזרה לנחלת אבותינו, חיזוק ביטחון הצפון, וניטרול הטענות של מוציאי דיבתנו רעה בעולם על 'קולוניאליזם'", והוסיפו כי לטענתם מקומיים שאינם עוסקים בטרור מקבלים את ההתיישבות היהודית בזרועות פתוחות. עוד קראו לממשלה לאפשר ליהודים המעוניינים בכך להתחיל בהתיישבות בבשן.