שחקן הכדורסל הישראלי דני אבדיה, זכה לאחר ההישג של בחירתו לאול-סטאר בליגת ה-NBA למגוון ברכות, אחת מהן הייתה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הברכה הזו גרמה למתקפה קשה מצד אנטי-ישראלים ופרו-פלסטינים נגד השחקן - בין היתר בגלל ששירת בצה"ל.

אחד הגולשים האנטי-ישראלים כתב "דני, בכל פעם שאתה עולה על המגרש אני חושב על הילד שהרגת בעזה. בושה שאתה באולסטאר". גולש אחר ציין כי "מי שנבחר לאולסטאר הוא פושע מלחמה והוא קיבל ברכה ממי שאחראי לרצח עם. כל הכבוד NBA".

גולש אחר העריך: "זה כנראה היח"צ הרע ביותר שאבדיה היה יכול לבקש. ברכה אישית מביבי רק תגרום לו נזק גדול. דני אבדיה צריך לדעת שהתמיכה שניתן לו ממבצע רצח עם העיקרי תלווה אותו לאורך כל חייו - ותרדוף אחריו כמו צל".