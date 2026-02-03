חילופי מפקדים ביחידת החשמונאים צילום: דובר צה"ל

טקס חילופי פיקוד בחטיבת החשמונאים נערך היום (שלישי) במעמד מפקד זרוע היבשה נדב לוטן. אל"ם אבינועם אמונה סיים את תפקידו כמפקד החטיבה והעיבר את הפיקוד לאל"ם ש'.

בנאומו סקר אל"ם אמונה את ייעודה של החטיבה ואמר כי מדינת ישראל מתמודדת מאז הקמתה עם שני אתגרים מרכזיים: הגנה מפני אויבים וחיבור חלקי העם לאחר אלפיים שנות גלות. לדבריו, חטיבת החשמונאים, כחטיבה לוחמת המשלבת לוחמים מהציבור החרדי, מהווה מענה לשני האתגרים גם יחד. הוא הדגיש כי "קיומה של החטיבה מחזק את האחדות הלאומית ושולל את ניסיונות הפילוג, תוך חתירה להצלת ישראל מיד צר ולביעור הרוע".

אמונה עמד על רוח החטיבה, שלדבריו יונקת מהתורה ומירושלים, וציין את מחויבות המפקדים לאהבת פקודיהם ולהנהגה אישית. הוא הודה ללוחמים על מסירותם ועל המחירים הכבדים שנשאו, והגדיר אותם “נקודת אמת" בחברה הישראלית.

אל"ם ש', שנכנס לתפקיד מפקד חטיבת החשמונאים, אמר בנאומו כי הוא מקבל את האחריות “בחרדה ויראת קודש". הוא הדגיש כי החטיבה היא חטיבת חי"ר חרדית, שמטרתה להוביל במשימות הקרב המורכבות ביותר של עם ישראל, תוך שמירה קפדנית על תורה ומצוות ועל צביונה החרדי.

הוא ציין כי תהליכים כמו קורס קצינים עצמאי במסגרת החטיבה מבטאים מחויבות אמיתית של צה"ל לשילוב הציבור החרדי - “לא כור היתוך, אלא שילוב תוך שמירה על ייחודו".