בצה"ל הציגו היום (שני) את עיקרי פקודת המטכ"ל החדשה הנוגעת להסדרת שירות החרדים בצה"ל שתהליך יישומה החל ויימשך מספר שבועות.

הפקודה כוללת שינוי מבני רוחבי, התאמות מוסדיות, והקמת מנגנוני פיקוח ברמה צה"לית.

לדברי גורמים צבאיים, הפקודה צפויה לשמש לראשונה מסמך מחייב בדרג מטכ"ל, ולהחליף מדיניות פנימית שהייתה נהוגה עד כה באכ"א.

הפקודה תכלול שלושה מסלולי שירות מרכזיים: מסלול "מגן" - שירות בצוותים גבריים בתוך יחידות רגילות, לרוב תומכות לחימה. מסלול "חרב" - שירות במסגרת מגדרית מלאה, כאשר הפיקוד כולו גברי ובעלי תפקידים מרכזיים מקיימים אורח חיים דתי.

מסלול "דוד" - חטיבת החשמונאים -שירות ביחידות שבהן כלל המשרתים, לרבות בעלי תפקידים מקצועיים, מקיימים אורח חיים דתי.

בצה"ל מדגישים כי ההצטרפות למסלולים הייעודיים תהיה וולונטרית בלבד, אך מי שיבחר להשתלב בהם יידרש לעמוד בקריטריונים הכוללים הצהרת אורח חיים חרדי, ועמידה בריאיון התרשמות ("ראיון זיקה").

לצד המסלולים, הפקודה תעגן גם התאמות נרחבות עבור החיילים החרדים, ביניהן: הצהרת אמונים במקום שבועה, הקפדה על זמני תפילה, מערך כשרות מהודרת (כולל מהדרין ושמיטה לחומרא), התאמות בלבוש והופעה, תכנים חינוכיים מותאמים, שיבוצעו בתיאום עם גורמי שילוב חרדים וחובת היוועצות בנוגע לתכני חינוך והדרכה.

בצה"ל מבהירים כי הפקודה לא תפגע בזכויות של אוכלוסיות אחרות, לרבות נשים, וכי כניסת נשים או בעלי תפקידים אחרים למסגרות החרדיות תתאפשר לצורך ביצוע תפקיד בלבד, בכפוף לשיקול דעת פיקודי ולפי צורך מקצועי.

מהלך היישום יכלול גם מינוי יועץ רמטכ"ל לענייני חרדים - תפקיד מוסדי חדש שנקבע בפקודה עצמה. ליועץ, אבינועם אמונה, תוקנה סמכות לייעץ, לפקח ולהנחות את כלל גורמי הצבא - ממפקדים ועד בעלי תפקידים באכ"א, ברבנות הצבאית ובגורמי חינוך.

במקביל, נקבעה חובת מינוי רפרנט שילוב חרדים בכל זרוע ואגף, בדרג בכיר, שיתכלל את יישום הפקודה בשטח.

הפקודה כוללת סעיף מפורש המאפשר לראש אכ"א וליועץ הרמטכ"ל להתייעץ עם רבנים וגופים חיצוניים. בצה"ל הבהירו כי אין ועדה מייעצת רשמית, אך מתבצעות פניות יזומות לשמיעת עמדות רבנים ואנשי ציבור. בכירים בצה"ל נפגשו עם רבנים מכל הקשת החרדית, וגם עם ארגוני נשים, "מי שפנה - נענה", הודגש.

בנוסף, במסגרת סעיף הבקרה הוכללה במפורש סמכותו של מבקר מערכת הביטחון לקיים ביקורות ייעודיות על השירות החרדי בצה"ל - לרבות הסתייעות בגורמים אזרחיים חיצוניים.

בצה"ל מציינים כי הפקודה נמצאת בישורת האחרונה, וצפויה להתפרסם בקרוב. עם פרסומה, תחייב הפקודה את כלל היחידות בצה"ל ותופץ בפקודות מטכ"ל לכל הדרגים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ בירך על פרסום הפקודה החדשה. "אני מברך על חתימת פקודת המטכ"ל הייעודית לשילוב בני החברה החרדית בצה"ל - צעד היסטורי ומשמעותי בחיזוק השותפות והאחריות המשותפת לביטחון מדינת ישראל. לאורך השנה האחרונה הובלתי, ביחד עם אנשי משרד הביטחון וצה"ל, את העקרונות המרכזיים בדרך לגיבוש הפקודה, מתוך מחויבות עמוקה לכך ששילוב בני הציבור החרדי ייעשה תוך שמירה מלאה על אורח חייהם, אמונתם וערכיהם, ובהכרה בכך שלימוד התורה הוא ערך עליון במדינת ישראל.

לאחר מלחמה שנמשכה שנתיים והמחישה יותר מתמיד את גודל האתגר והאחריות המוטלת על כתפינו - זוהי זכות גדולה לקחת חלק בהגנה על מדינת ישראל. אני בטוח כי בני החברה החרדית ייקחו חלק מהותי ומשמעותי במאמץ הלאומי ובזכות להגנה על מדינת ישראל. צה"ל הוא צבא העם, והוא יוסיף לפעול ברוח של כבוד הדדי, התאמה ואחריות - כך שכל מי שבוחר לשרת יוכל לעשות זאת מתוך שלמות, תרומה אמיתית ותחושת שייכות. אמשיך לפעול לקידום מסלולי שירות מותאמים, שמחזקים את צה"ל ואת החברה הישראלית כולה", דברי כ"ץ.