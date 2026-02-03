בוועדת הכספים נערך הבוקר (שלישי) דיון לאישור עמותות לקבלת זיכוי ממס על תרומות לפי סעיף 46. במסגרת הדיון נבחנה רשימת עמותות שהיו אמורות לקבל את ההטבה.

בין העמותות הופיע ארגון "המזרח התיכון המאוחד", שמגדיר בין מטרותיו הפצת היהדות המשיחית. בעקבות פעילות של ארגון בצלמו, הורה יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, שלא להעלות את העמותה לדיון, והיא לא קיבלה את האישור.

אתמול שיגר מנכ"ל בצלמו, שי גליק, מכתב ליו"ר הוועדה ולחבריה, ובו התנגדות נחרצת למתן ההטבה. במכתב צוין כי מדובר בפעילות מיסיונרית מובהקת, הממומנת בעקיפין על ידי כספי הציבור.

במכתבו הדגיש גליק כי מטרות העמותה כוללות בין היתר "הפצת הבשורה המשיחית". לדבריו, בדיקה של תקנון העמותה מעלה כי סעיף 5 במטרותיה קובע במפורש "הפצת הבשורה המשיחית על פי כתבי קודש", וכן הקמת קהילות תפילה והפקת חומרי לימוד המזוהים עם הנצרות המשיחית.

בפנייה נכתב, "מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, אינה צריכה להעניק תמריץ כלכלי לארגון שמטרתו המוצהרת היא הטפה דתית והמרת דת". בבצלמו הדגישו כי מתן הטבת מס מהווה סבסוד עקיף של פעילות הפוגעת ברגשות רוב הציבור בישראל.

המכתב מזכיר כי לאורך השנים ועדת הכספים התנגדה פה אחד למתן הטבות מס לעמותות מיסיון. גליק ציטט דברים מדיון דומה בשנת 2020, בהם אמר ח"כ יאיר לפיד כי "פטור ממס זה אישור כסף" לארגונים שמטרתם העברת יהודים על דתם, וכן דברי ח"כ משה גפני, שלפיהם הוועדה מתנגדת לאשר הקלות לעמותות מיסיונריות.

גם בפן המשפטי צוין כי יועמ"שית הכנסת, עו"ד שגית אפק, תמכה בעבר בשלילת ההטבה בשל "מחלוקת ציבורית עמוקה".

בעקבות הדברים הודיעו חברי הוועדה, בהם גפני, מקלב, טייב, קרויזר וסלומון, כי יצביעו נגד. יו"ר הוועדה הודיע על משיכת ההצבעה בנוגע לעמותה.

שי גליק מסר, "אני מודה ליו"ר הועדה ח"כ חנוך מילביצקי ולח"כ גפני שפעלו ללא ליאות לביטול הטבת מס לעמותה זו. מדינת ישראל מחויבת להילחם למען הזהות היהודית שלה. מי שפוגע בזהות היהודית ופועל להפצת יהדות משיחית לא ראוי לקבל הטבות ומתנות ממדינת ישראל".