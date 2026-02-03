על הדרך בה מזרימה קטאר כספים למוסדות אזרחיים לכאורה מספר בראיון לערוץ 7 רן ישי, ראש אגף המחקר במרכז ירושלים למדיניות יישומית, מומחה ליחסים בינלאומיים.

קטאר, מזכיר ישי, נוהגת כך בכל מקום בעולם, אך כאשר מדובר בפעילות בתוך ישראל הדברים מסוכנים הרבה יותר. מדובר, הוא מזכיר, במדינת אחים מוסלמים שפועלת דרך ארגון האחים המוסלמים בדרכים שונות כאשר הכסף הוא המנוע שמאחורי הכול. מדובר בתרומות לאוניברסיטאות, בתי ספר, בתי חולים, מרפאות, תכניות רווחה ועוד, כאשר היעד הוא משיכת דעת הקהל לטובתם, כפי שקרה באוניברסיטאות בארה"ב ובאירופה.

בהקשר זה מזכיר רן ישי את אצטדיון דוחא שבסכנין, את ארגון 'החסד של קטאר' שנסגר ובמקומו נמצאו דרכים חלופיות להעברת כספים, וארגונים נוספים הפועלים בישראל, כאשר חלק מהפעילות מדווחת וחלק לא.

באחרונה, מספר ישי, התברר כי בית החולים הצרפתי שבמזרח ירושלים מקבל מיליוני דולרים מקטאר לצורך הרחבתו. "הם לא טרחו להסתיר זאת. זה דווח באל גז'ירה", מציין ישי ומוסיף כי "על מנת שרשם העמותות לא יעלה על זה סגרו עמותה שתמכה באותו בית חולים והם מעבירים את הכספים דרך בנק של הרש"פ", כל זאת במרחק גיאוגרפי קצר מאוד מהמטה הארצי של משטרת ישראל ש"עושה כמיטב יכולתה, אבל היא צריכה לקבל החלטה של מדיניות לחקור דברים שכאלה. מעורבים כאן דיפלומטים בינלאומיים שמשוייכים לרש"פ".

ישי מציין בדבריו כי ישראל בוחרת שלא להתעמת עם דיפלומטים שכאלה, ומדינותיהם רק מחריפות את צעדיהן. הוא מזכריר בדבריו את ההכרה הצרפתית בפלשתין, מהלך שלא זכה לתגובה ישראלית כלשהי, "אז למה שלא ימשיכו?", הוא שואל ומציין כי הפעם האחרונה בה ננקטו צעדים נגד דיפלומטיים הייתה בתקופת ישראל כץ כשר חוץ, כאשר זה פעל מול הקונסוליה הנורבגית, ובאופן חלקי מול הקונסוליה הספרדית בשל פגיעה בריבונותה של ישראל בירושלים, אך בירושלים, הוא מדגיש, קונסוליות רבות הפועלות באין מפריע נגד האינטרסים הישראליים.

בהקשר זה מזכיר ישי את תרומותיה של הקונסוליה הטורקית לארגונים החשודים כמשתפי פעולה עם ארגוני טרור, את החיילים האיטלקיים שנתפסו מסתובבים באזור בנימין על מנת "לפקח" על פעילות צה"ל באזור, וכאשר נבדקו על ידי איש ביטחון זומן השגריר הישראלי לבירור, במקום שישראל היא זו שתזמן את השגריר האיטלקי לנזיפה ובירור האירוע.

עוד מציין ישי את הקונסוליה הבריטית ש"תמכה בבנייה הלא חוקית בחאן אל אחמר. לא עשינו מולם כלום וממשיכים לבנות שם עם שלטי חסויות של מדינות זרות. עד שלא נפעל הם ימשיכו", הוא אומר.

בהתייחס לקטאר שאלנו את ישי אם הזרמת הכספים לבית החולים הצרפתי במזרח ירושלים נגועה בתמיכה בטרור, או שמא מדובר במהלך אזרחי. "קשה להפריד בין הדברים כמו הפשיעה החקלאית שקשה לנתק אותה מטרור. כשקטאר תומכת בחמאס היא מעבירה כסף לבניה ולפיתוח ומה שחמאס עושים בכסף זו שאלה אחרת... קטאר בירושלים תומכת במוסדות שונים שמוגדרים כמוסדות צדקה, לכאורה גופים אזרחיים, אבל הגופים הללו תומכים בארגונים החשודים בתמיכה בטרור", אומר ישי ומזכיר את ערוץ אל ג'זירה כדוגמא למוסד שעוסק לכאורה בתקשורת אך ברור לכל שמאחוריו תמיכה בטרור, כך גם ארגון אונר"א. "אי אפשר לערוך הפרדה", הוא קובע.

ולמען הסר ספק, לא מדובר במידע סמוי מהעין שנאסף במבצע מודיעיני חשאי, אלא במידע גלוי לעין כל שיש להניח אותו על שולחן מקבלי ההחלטות ולקבל החלטות רלוונטיות. "אנחנו גוף אזרחי ואין לנו גישה למידע מודיעיני. צריך רק לחפש", אומר ישי ומציין כי הוא מבין ש"לא קל לסגור קונסוליות ולפעול, אבל העם בישראל למד שעדיף לחיות קשה מאשר למות קל...".