בדרך למחזיקת גביע חדשה? בהגרלת שלב חצי גמר גביע המדינה בכדורסל שנערכה היום (רביעי) בהשתתפות שחקני העבר פפי תורג'מן ומיכל אפשטיין, נקבע כי שתי הקבוצות שהגיעו לגמר בשלוש השנים האחרונות, מכבי ת"א והפועל ירושלים, ייפגשו הפעם כבר בשלב חצי הגמר.

ההגרלה קבעה כי בעוד מחזיקת הגביע וסגניתה ייפגשו בחצי הגמר הראשון, בני הרצליה והפועל העמק יתחרו על הכרטיס השני בדרך אולי לעשות סנסציה גדולה.

עם היוודע זהות הקבוצות שתפגשנה בכל אחד ממשחקי חצי הגמר, הוחלט כי המשחקים יפוצלו לשני ימים, כאשר המשחק המרכזי בין המכבים מת"א לירושלמים יהיה הראשון ויתקיים ב-15 בפברואר ואילו הרצליה והעמק ייפגשו יום למחרת. משחק הגמר יתקיים באותו השבוע, יום חמישי ה-19 לפברואר.

ירושלים שעברה משוכה קשה בדמותה של הפועל ת"א בשלב רבע הגמר, תנסה לנצח באותו האולם, היכל מנורה מבטחים שבתל אביב גם את הקבוצה השניה של העיר העברית הראשונה, מכבי תל אביב, במה שכאמור יהיה שחזור גמר הגביע בשלוש השנים האחרונות.

באותן השלוש שנים, פעמיים ניצחו הירושלמים ופעם אחת התל אביבים, אשתקד. האם מכבי תעפיל לגמר ותשמור על התואר בו זכתה אשתקד ובפעם ה-47 בתולדותיה? האם ירושלים תזכה בגביע התשיעי שלה ותדיח תל אביבית נוספת בדרך לגמר? האם הרצליה תזכה בגביע השלישי שלה או אולי בכלל הפועל העמק עם גביע היסטורי?