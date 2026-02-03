נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הודיע היום על החלטתו למנות את יורם כהן לתפקיד מנכ"ל הבנק.

כהן יכנס לתפקידו באופן רשמי בתחילת חודש אפריל. הנגיד קיבל את ההחלטה לאחר שראיין מספר מועמדים לרבות מועמדים שהועברו לבחינתו על ידי ועדת האיתור שבראשות המשנה לנגיד.

הוא שימש עד לאחרונה כמנכ"ל עיריית נתניה לפני זה כמנכ"ל עיריית גבעתיים. קודם לשירותו במסגרת השלטון המקומי שירת כהן בשירות הביטחון הכללי בשורה של תפקידי מפתח בהם ראש חטיבת תכנון וארגון והשתחרר בדרגת סגן ראש אגף.

פרופ' ירון אמר "אני מברך על מינויו של יורם כהן לתפקיד מנכ"ל בנק ישראל. כהן מביא עימו ניסיון משמעותי ומגוון בתחומים הרלוונטיים מאוד לתחומי האחריות של מנכ"ל בנק ישראל. אני סמוך ובטוח שינסיונו וכישוריו של מר כהן יסייעו לו בביצוע תפקידו בבנק ישראל על הצד הטוב ביותר. בהזדמנות זו, אבקש להודות למנכ"לית הבנק היוצאת, שולמית גרי, על תרומתה הניכרת לבנק, למשנה לנגיד ולחברי ועדת האיתור על עבודתם המסורה".

המנכ"ל החדש הוסיף "אני גאה ונרגש להצטרף לבנק ישראל כמנכ"ל הארגון. בנק ישראל הוא מוסד כלכלי מוביל במדינת ישראל ומהחשובים והמכובדים שפועלים בה. הכניסה לתפקיד מנכ"ל הבנק מלווה אצלי בתחושת שליחות עמוקה וברצון לפעול כמיטב יכולתי ועל בסיס ניסיוני וכישוריי על מנת לקדם את הארגון ובאמצעות כך את כלכלת ישראל. אני מאמין שבשיתוף פעולה עם הנהלת הבנק ועובדיו נוכל להוביל את הבנק לשיאים חדשים".