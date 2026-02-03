הנהלת היורוליג, מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה, הודיעה כי קבוצת הכדורסל הספרדית ולנסיה, תצטרך להגיע לישראל ביום חמישי הקרוב ולקיים את משחקה מול הפועל ת"א כמתוכנן.

היה זה לאחר שהספרדים אותם מאמן פדרו מרטינס שהתבטא לא פעם נגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל, ביקשה להעתיק את משחק הכדורסל מול הפועל ת"א מישראל, זאת לטענתם מחשש למתקפה מצידה של איראן נגד ישראל.

בקשתם של הספרדים נבעה בעיקר מהחשש לקבלת פנים לא נעימה מצידם של האוהדים הישראליים, כאשר בפעם הקודמת בה הגיעה לארץ עם מאמנה האנטישמי, ספגו השחקנים הספרדים ומאמנם מרטינס קריאות בוז רמות מצידם של אוהדי מכבי ת"א, שנקנסה בשל כך.

בוולנסיה חוששים כי קבלת הפנים הלא נעימה תפגע בשטף המשחק וביכולתם לנצח את האדומים מת"א שנמצאים במקום השני בטבלת היורוליג, ובכך למעשה להפסיד עוד לפני שריקת הפתיחה.

בולנסיה הגישו כאמור בקשה להנהלת היורוליג להעתיק את המשחק מישראל ולקיימו באולמה הזמני של הפועל ת"א בסופיה, מקום בו היא אירחה את משחקיה הביתיים בעונה האירופית מאז טבח השבעה באוקטובר ועד שחזרו המשחקים לישראל, מקום אשר משמש אותה לארח את משחקיה מול קבוצות טורקיות בשל היחסים העכורים בין המדינות.

היום (שלישי) הודיעה הנהלת היורוליג כי לא נמצאה עילה סבירה להיענות לבקשתה של הקבוצה הספרדית ומשכך זו מוכרחת להגיע ולקיים את משחק החוץ מול האדומים מת"א, באולמם הביתי הזמני שבתל אביב, היכל מנורה מבטחים, אליו היא תגיע היישר מבירת טורקיה איסטנבול שם היא תשחק היום.