מקור המעורה בפרטי חקירת פרשת הפצ"רית מגיב לקביעת היועץ המשפט של המשטרה תנ"צ אלעזר כהנא לפיה לא נמצאה תשתית ראייתית למעורבות של היועמ"שית והפרקליטות בפרשת הדלפת הסרטון מהאירוע בשדה תימן.

"כהנא הוא איש של גלי בהרב מיארה על מלא. כשהיה ניסיון להעבירו מתפקידו לתפקיד רח"ט תביעות, היועמ"שית עמדה על הרגליים האחוריות כדי שזה לא יקרה", אמר המקור לערוץ 7.

הוא ציין כי ההחלטה של כהנא חסרת משמעות, "ה'קביעה' שלו שהיועמ"שית אינה מעורבת בפרשת הפצ"רית היא חסרת משמעות, והיא שקולה לכך שגיל לימון יקבע משהו דומה. מכל מקום, הוא יסיים את תפקידו בתוך כשבועיים וימונה למשטרה יועמ"ש חדש".

הגורם גם הגדיר את החלטת המפכ"ל להעביר את חומרי החקירה לידי היועצת המשפטית של משרד המשפטים כ"החלטת טובה".

לדעתו יש שני הישגים בהחלטת המפכ"ל: "המשטרה לא קבעה שהחקירה הסתיימה, אלא רק ש'פעולות החקירה העיקריות הסתיימו'. בנוסף הוא שהמפכ"ל הודיע שימנה בהתאם להנחיות היועמ"שית למשרד המשפטים, מלווה חיצוני לחקירה".