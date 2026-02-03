משפחת גרינגליק, שאיבדה את הבן והאח סרן (במיל') שאולי גרינגליק ז"ל שנפל בקרב ברצועה במלחמה, מעלה בימים אלה מופע מוזיקלי.

האב צביקה, האם רותי, האחים מיכל ורועי, ויואב בעלה של רותם הגיעו לאולפן גלי צה"ל ושוחחו עם ספי עובדיה ויניר קוזין.

מיכל סיפרה "המופע הוא לא מופע של הנצחה. אנשים אוהבים לתת כותרות לדברים, אבל אצלנו המופע הוא דווקא של החיים, הוא מביא את החיים לבמה. הוא מביא את כל מה שעברנו כמדינה וכעם בשנתיים האחרונות. זה הכל מהכל".

רועי שיתף "אחרי שהולכים חיים נוצרים חיים חדשים, זה חלק ממה שקורה על הבמה. אנחנו בתהליך של ריפוי לעצמנו, לקהל ולמדינה. מנסים כמה שיותר לרפא אותנו ואת מי שאנחנו יכולים לגעת בו".