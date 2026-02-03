נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית העביר את הטיפול בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית למשנה לנשיא השופט נועם סולברג.

סולברג יקבע את ההרכב המורחב שידון האם לקבל את העתירות.

נמסר כי החלטתו של עמית מגיעה בשל רצון ל"ניקיון הדעת", מפני שאם תוקם ועדת חקירה ממלכתית - הוא יהיה זה שיצטרך לקבוע את הרכבה.

לפני כשבועיים קבעו שופטי בית המשפט העליון דוד מינץ, אלכס שטיין ויחיאל כשר כי הרכב הדיון בעתירות יורחב לשבעה שופטים.

בתשובתה לבג"ץ על העתירות מסרה הממשלה כי לבית המשפט אין סמכות להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. "לעמדת הממשלה. אין כל בסיס משפטי להפיכת הצו על תנאי למוחלט ועל בית המשפט הנכבד לדחות את העתירות. יצוין, כי הממשלה סבורה שעם כל הכבוד הראוי דינן של העתירות דחיה על הסף, וממילא דינן של העתירות דחיה מוחלטת לגופו של עניין. ייאמר כבר עתה, כי הפיכת הצו על תנאי למוחלט, תפרק את עיקרון הפרדת הרשויות ותפגע באיזון שקבע המחוקק, פגיעה, שעם כל הכבוד, אינה בסמכותו של בית משפט נכבד זה".