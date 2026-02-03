ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט קיימה היום (שלישי) דיון המשך שעסק בשיפור מענים להלומי והלומות קרב.

הדיון נערך בכנסת, על רקע העלייה החדה במספר פצועי צה"ל והעומסים באגף השיקום מאז ה־7 באוקטובר.

במהלך הדיון ביקשה הוועדה לבחון את התובנות שהצטברו עד כה מעבודת ועדת מור יוסף, לעמוד על השינויים במעטפת הטיפולית מאז פרוץ המלחמה, ולקבל תמונת מצב עדכנית בנוגע לתגבור כוח האדם באגף השיקום ביחס לעבר ולצפי לשנים הקרובות.

יו"ר ארגון נכי צה"ל, עידן קלימן, אמר בפתח הדיון, "הדיון הזה הוא לא דיון תיאורטי והוא איננו עוסק בעתיד הרחוק, זה דיון על מציאות שמתרחשת כאן ועכשיו בעיצומה של המלחמה שאחרי המלחמה". לדבריו, הארגון פוגש את הפצועים "דרך בני אדם, משפחות ומשברים", והדגיש כי הביקורת שהוא משמיע היא מערכתית ולא אישית.

קלימן ציין כי בשנה האחרונה נקלטו כ־23 אלף פצועים חדשים, ולפי תחזיות צפוי גל נוסף של לפחות 20 אלף נוספים. הוא הוסיף כי רפורמת "נפש אחת" כבר אושרה, תוקצבה והחלה להיות מיושמת, ושאל, "איך ייתכן שאנחנו עדיין דנים במקום ליישם? לפצועי צהל אין זמן לתהליכים אינסופיים".

ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, לימור לוריא, הציגה נתונים לפיהם האגף מטפל כיום ב־85,400 פצועי צה"ל, לעומת כ־60 אלף ערב המלחמה. לדבריה, תקציב 2025 צפוי להסתכם בכ־7.6 מיליארד שקלים, בעוד שמספר המטופלים והיקף הפעילות גדלו באופן דרמטי.

בתחום בריאות הנפש, ציינה לוריא כי שיעור המטופלים עם פגיעות נפשיות עלה מכ־18% לפני המלחמה לכ־38% כיום, וכי בתוך שנתיים צפוי האגף לטפל בכ־100 אלף איש, כמחציתם עם פגיעות נפשיות. עוד הוסיפה, "כוח האדם באגף גדל ב־39%, אך מספר הפניות גדל ב־100%".

לוריא הדגישה כי אם בעבר התקבלו כ־700 אלף פניות בשנה, כיום האגף מטפל בכ־1.4 מיליון פניות. היא ציינה כי למרות החלטת ממשלה על תוספת 240 משרות, בפועל אושרו 95% בלבד, וכי יחס המטפל־מטופל נותר גבוה במיוחד.

בסיכום הדיון אמר יו"ר הוועדה ביסמוט כי הוועדה קוראת למימוש מלא של רפורמת "נפש אחת", להשלמת פערי כוח האדם כבר בשנת 2026, ולבחינה של העברת אגף השיקום ליחידה עצמאית. עוד הודיע כי הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון בראשותו תבקש הצעת תקציב מעודכנת לשנת 2026, שתיתן מענה לפערים שהוצגו בדיון.