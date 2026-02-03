פרסום ראשון: עו"ד הרב עופר יעקב עפר מונה ליועץ המשפטי של הרבנות הראשית לישראל. עפר, בן 58, בוגר ישיבת מרכז הרב וכולל לדיינות פסגות, ייכנס לתפקיד במקום עו"ד הראל גולדברג.

לרב יעקב תואר ראשון ותואר שני במשפטים מהמרכז האקדמי אונו. בשנים האחרונות שימש בתפקידים בכירים בשירות המדינה, ובשנתיים האחרונות כיהן כממונה ייעוץ משפטי בלשכה המשפטית של בתי הדין הרבניים.

בעברו שימש כראש מטה מנכ"ל בתי הדין הרבניים, עוזר משפטי בבית הדין הרבני הגדול, ועו"ד בלשכה המשפטית של המשרד לשירותי דת. במסגרת תפקידיו עבד בצמוד לרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף.

עו"ד הראל גולדברג, שכיהן בתפקיד היועץ המשפטי של הרבנות הראשית ואף שימש בעבר כמנכ"ל הרבנות, מונה לפני עשרה חודשים למשנה למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. גולדברג, בן 50, תושב טלמון, כיהן בעבר גם במשרות משפטיות במשרד ראש הממשלה ובמשרד המשפטים.

מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, בירך על המינוי ואמר: "מדובר במינוי חשוב ומשמעותי לתפקיד שהיה חסר מאוד ברבנות הראשית. המינוי הושלם לאחר עבודת מטה והובלה כחלק ממהלך סדור לחיזוק המעטפת המקצועית והניהולית של הארגון. עו"ד עופר יעקב מביא עמו ניסיון מקצועי רב והיכרות עמוקה עם עולם שירותי הדת ובתי הדין, ואין לי ספק שתרומתו תהיה משמעותית לפעילות הרבנות".