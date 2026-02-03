שי חנניה פינטו, בן 51 מהיישוב הקהילתי אומן, נשוי ואב לשניים - הוא ההרוג בתאונת הדרכים שאירעה הלילה בתאילנד.

פינטו טייל בקוסמוי יחד עם אשתו דורין, שנמצאת עדיין באי, ילדיהם של השניים, בן 22 ובת 17, נמצאים בארץ.

"הוא עוזר למשפחות בסתר, איש עבודה מסור - קבלן תשתיות גז שעובד סביב השעון 24/7", סיפרו בני משפחה ומכרים: "הוא איש של בית שדואג למשפחה. הבת שלו בפנימיית מחוננים, דואג, מסדר לה מה שהיא צריכה - עושה כל מה שצריך. הבן הבכור משוחרר, ביום רביעי הקרוב הוא היה אמור לטוס לברזיל וזה לא יקרה".

מהפרטים הידועים על התאונה, נהג פינטו על קטנוע והיה מעורב בתאונה עם שני כלי רכב אחרים. מדיווחים מהאי נמסר כי עקב אופי הפציעות הקשות מותו נקבע במקום - בתאונה לא היו מעורבים ישראלים נוספים.

שלשום נקבר בנהריה רס"ל רוסטיסלב נועם מירסון, תושב העיר בן 23, ששירת כאיש קבע בחיל האוויר ומצא את מותו בשבוע שעבר בתאונה טראגית בעת ששהה בחופשה בתאילנד.

בחודש שעבר שישה ישראלים נפצעו בתאונת דרכים ליד העיר צ'אנג מאי שבצפון תאילנד. יובל בן ה-23 שהוטס לישראל מורדם מונשם ובמצב אנוש נפטר כמה ימים אחר כך מפצעיו.