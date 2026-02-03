מאות בכירי המגזר הדתי לאומי הגיעו היום (שלישי) לאילת להשתתף בכנס המנהלים השנתי של משרד אשחר & more שנפתח בשעה זו.

מעל 500 מנהלים, אנשי ממשל, שרים, עיתונאים, חברי כנסת, ראשי גרעינים, בכירים במשק, מנכ"לי מוסדות ועמותות, ראשי רשתות חינוך, ארגוני השרות הלאומי ועוד צפויים להגיע למלון מג'יק פלאס באילת, בו יערך הכנס זו הפעם ה-15.

בכנס היוקרתי צפויים הבכירים להשתתף בשלושה ימים עמוסים בתוכן - הרצאות, סדנאות, מעגלי שיח, מפגשי מינגלינג, הופעות, קוקטייל נטוורקינג ופעילויות נוספות. השנה יערך הכנס בצל המלחמה תחת הכותרת 'בונים חוסן לאומי', ויעסוק בשיח סביב עיצוב זיכרון המלחמה, זהות יהודית לצד דיון בסוגיית הגיוס וסוגיות נוספות. לצד זה יתקיימו הופעות ערב של עידן רייכל ואביחי הולנדר.

במושב מיוחד שיתקיים מחר, יראיין העיתונאי קלמן ליבסקינד באחד על אחד את מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס. במושב מיוחד נוסף, יערך שיח לוחמים בשאלה מי יעצב את זיכרון המלחמה בהשתתפות הדיין ומפעיל ה-D9 בעזה אברהם זרביב, סא"ל (במיל') שלום אייזנר, סרן (במיל') עומר ולדמן ממייסדות 'ארגון המילואימניקים דור הניצחון' בהנחיית העיתונאית עטרה גרמן.

את הכנס תפתח הערב העיתונאית והאם השכולה עפרה לקס, אמו של לוחם סיירת מטכ"ל נווה לקס הי"ד שנפל בקרבות הגבורה בשמחת תורה. כמו כן, בכנס ישאו דברים וישתתפו השר בצלאל סמוטריץ והשר עמיחי אליהו, ח"כ אבי מעוז, עורך ערוץ 7 עוזי ברוך, ראש הרשות לזהות לאומית במשרד רה"מ ניר אורבך, מנהל פעילות המשכנתאות בבנק לאומי מתן סמיש ונוספים. בנוסף, באירוע מיוחד, יוקרן לראשונה לאחר האזכרה השנתית, הסרט 'הנני' על תחנות חייו ושליחותו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל ולאחריו שיח מיוחד עם בני משפחתו של הרב.

שמעון אבוטבול וחנניה ריצ'מן ממשרד אשחר&more, ממארגני הכנס, שיתפו: "אנחנו גאים לארח זו השנה ה-15 את בכירי המגזר הדתי לאומי, המגזר אשר זכה להיות ממובילי המדינה לכנס עמוס תוכן אכותי. זכינו להיות חלק מהמגזר שהכי תורם והכי נותן, הכנס הוא המנוע של מובילי ובכירי המגזר, שלושה ימים שמנהלי המוסדות, בכירי המשק, ראשי ומנהלי הארגונים, הגרעינים והעמותות, בכירי הממשל ועוד כולם יחד, מקבלים תוכן מעמיק, לצד דיונים על אתגרי התקופה והשאלות שמלוות את כולנו בימים מאתגרים אלו. הכל באווירה טובה, עם הופעות אכותיות ומרצים ומרצות מהשורה הראשונה, מפגשי נטוורקינג משמעותיים, שמאפשרים מגוון הזדמנויות לצמיחה ולגדילה דווקא בעת הזו".

צילום: אלעד זגמן

