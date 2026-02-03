קנדיס אוונס, המשפיענית האמריקנית האנטישמית, ממשיכה בקמפיין השנאה וההסתה נגד העם היהודי, הציונות ומדינת ישראל.

בתוכניתה האחרונה, הזוכה לפופולריות רבה ברשתות החברתיות, פתחה אוונס את דבריה באמירה "ערב טוב, גויים", ולאחר מכן טענה כי העוקבים אחריה לא הופתעו מפרסום מסמכי ג'פרי אפשטיין, החושפים לטענתה את "דפוס ההתנהגות של יהודים".

"אנחנו לא נמצאים במלחמה בין אמונות מונותיאיסטיות", אמרה אוונס והוסיפה: "האנשים שאנחנו נלחמים בהם הם בעצם צוענים פגאניים שלבשו את הגלימה של היהדות, הייתי אומרת, מאז נפילת מה שהיה פעם האימפריה הכוזרית הנסתרת".

לדבריה, "אם אתם לא יודעים מה זה בני ברית - הגיע הזמן שתתעוררו, במיוחד אם אתם באמריקה. הלשכה הזאת - זו עליונות יהודית. הייתה לה חלק מרכזי במלחמת האזרחים בארצות הברית. הם הצטיינו בייצור דיאלקטיקה מזויפת - צפון נגד דרום, ימין נגד שמאל".

בנוסף חזרה אוונס על הטענה האנטישמית שיהודים נוהגים לרצוח ילדים נוצרים לקראת החגים היהודיים. "זה קרה כל־כך הרבה פעמים, באותם תאריכים, באותן עונות חגים לאורך ההיסטוריה, שזה כבר מגוחך לא להכיר בכך שזה נכון ואמיתי", אמרה.

אוונס ביקשה להדגיש: "אני רוצה להבהיר: בשבילם (היהודים) זו פילוסופיה דתית, תפיסה גזענית, שלפיה אנחנו 'גויים' - כלומר בקר שנועד לרעות אותו ולשלוט בו".