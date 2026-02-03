אירוע חריג התרחש הלילה (שלישי) כאשר חשוד ישראלי, חסיד גור, שהיה בדרכו להסגרה לישראל, הצליח להימלט בעת עצירת ביניים באירופה.

החשוד, שהיה אמור להיחקר בחשד לעבירות מרמה חמורות, זייף אירוע לבבי במהלך הטיסה וירד מהמטוס בנחיתת חירום בדבלין - שם נעלם.

כוחות ממשטרת ישראל, שעמדו באותן שעות בנמל התעופה בן גוריון והמתינו להגעתו, נאלצו לשוב בידיים ריקות. מדובר בחשוד בעל עבר פלילי מוכר, שבעברו ריצה עונש מאסר ממושך.

האירוע הנוכחי החל לאחר שהחשוד נעצר בגבול קנדה-ארצות הברית, כשניסה להסתנן לשטח ארה"ב דרך מעבר מפלי הניאגרה. הוא אותר כשהוא מסתתר בתא המטען של רכב, מאחורי ערימת מזוודות, תוך שימוש בזהות בדויה.

בית משפט בניו יורק הורה לאחרונה על גירושו לישראל - בה הוא מבוקש לחקירה בפרשת עוקץ, במסגרתה על פי החשד השתלט על נכסי נדל"ן.

בשלב זה טרם הוצא נגדו צו מעצר בינלאומי, אך בישראל נערכים להמשך צעדים משפטיים והידברות עם הרשויות באירלנד כדי לאתרו.