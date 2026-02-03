ככה נראית רדיפה פוליטית! ככה נראה ציד מכשפות! לא פחות.

אני מכיר את בצלאל זיני לא מהיום. איש אידיאליסט, ערכי וישר. אדם שעזב עסק עם הכנסות ועובדים בתחילת המלחמה ועשה מעל 700(!!) ימי מילואים. נכנס ויצא לעזה במסגרת יחידת הניוד כדי להביא ציוד לחיילים תוך כדי שהוא מסכן את החיים שלו, בין כדורים שורקים ופגזים. והאדם היקר הזה יושב בצינוק כבר חודש, בלי כתב אישום, וכל פעם שאמור להשתחרר מחזירים אותו לעוד חקירה.

אותי אתם לא תשכנעו שאין כאן רדיפה אישית. אישית מאד. אתם לא תשכנעו אותי שאין לזה קשר לסעיף ההזוי שעליו נאלץ האלוף זיני לחתום שאם קרוב משפחתו "יסתבך" הוא ייאלץ להתפטר. סעיף תקדימי שרק ראש שב"כ שמגיע משורות הימין התבקש לחתום עליו בועדת גרוניס. ומאז מחפשים את החוטים למישהו מבני משפחתו. את השטאזי האלה אני מכיר היטב.

אז עכשיו מספרים לנו שבצלאל זיני, שעזב בית עם אישה וילדים ועסק עם עובדים, הכניס סיגריות לעזה וזה מאד חמור. להכניס סיגריות לאויב בזמן מלחמה?! תגידו אתם השתגעתם?! באמת מטורף… רק שכל יום נכנסות עשרות (אם לא מאות) משאיות לעזה, עם סיגריות וכל טוב ואפילו אייפון 18. וזה באמת חמור. רק שזה קורה לאור היום.

עכשיו שיהיה ברור: אם היו חיילים שהבריחו סחורות בצורה לא חוקית לעזה זה חמור מאד. רק שברור לי גם שאין לאדם הטוב והאידיאליסט הזה אף קשר לאירוע ולחקירה. מלבד העובדה ששם משפחתו זיני כמובן.

אני יודע שעכשיו יקפצו עלי כל יפי הנפש ויגידו לי שאני מגן על אדם בגלל פוזיציה. אז תנוחו. לא פוזיציה ולא נעליים. אני פשוט יודע טוב מאד במי מדובר. ויודע גם שבצד השני יש אנשים שלא בוחלים באף אמצעי. גם לא בעלילת דם וקשירה של אנשים לעבירות שאפילו לא העלו בדעתם לעשות. תשאלו את רובי ריבלין, יעקב נאמן, רוני בראון ורשימת הנתפרים עוד ארוכה.